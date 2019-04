Lecție de turism oferită de prietenii noștri sârbi în Piața Victoriei. Obiectiv – Veliko Grădiște

Vecinii și prietenii noștri sârbi ne-au oferit încă o dată o lecție de turism, miercuri 17 aprilie, chiar în Piața Victoriei din Timișoara. Ei au dovedit că îmbinând folclorul, muzica și arta culinară se pot promova cu mare succes frumusețile turistice, iar relațiile de bună vecinătate și armonia dintre cele două popoare – român și sârb – devin mai trainice.

Astfel, Primăria Veliko Gradiște din Serbia și Organizația Turistică a Municipiului Veliko Gradiște, cu sprijinul Primăriei Timișoara, a organizat miercuri, 17 aprilie, în Piața Victoriei, o prezentare a ofertei turistice a stațiunii Veliko Gradiște.

Gazde primitoare au fost Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timișoara, Iavor Radovancovici, administratotorul restaurantului Lloyd, reprezentanții Uniunii Sârbilor din România, dar și viceprimarul Dan Diaconu.

Vladan Tadic a amintit că de patru ani de când se promovează oferta turistică a Serbiei la Timișoara numărul de vizitatori din România în Serbia a crescut cu 20% în 2019, față de 2018. De fapt reacția este și invers. Tot mai mulți sârbi preferă să vină să viziteze frumusețile turistice din Banat și din România. Un exemplu imediat este Vinvest, care are loc la Timișoara, între 19 -21 aprilie. Aici, an de an, firmele și sârbii poftesc în număr tot mai mare.

“Veniți și vizitați Veliko Gradiștie și Lacul de Argint că aveți ce admira în această minunată stațiune la Dunăre” – a fost îndemnul lui Tadic.

Dragan Milici, primarul localității Veliko Gradiște, a făcut invitația către bănățeni să viziteze în număr cât mai mare frumoasa stațiune. De asemenea, Milici a mulțumit Primăriei Timișoara că a sprijinit organizarea campaniei de promovare în Piața Victoriei.

Din Timișoara la lacul de Argint și Veliko Gradiște sunt 137 de km. O noapte de cazare costă 10 euro cu mic dejun.

Ce înseamnă frumoasa zona Veliko Gradiste?

Tot mai mulți români, mai ales din zona de vest a țării, descoperă cu plăcere această destinație de weekend sau de vacanță, la doar două ore de Timișoara.

Situată la 137 de kilometri de Timișoara și la doar 114 kilometri de Belgrad la poalele Carpaților, acolo unde râul Pek se varsă în Dunărea albastră, pitoreasca localitate Veliko Gradişte este, mai presus de toate, un orăşel cochet tradiţional, cu străzi largi și o multitudine de grădini cu flori, peluze veșnic verzi și terase frumos aranjate.

Malul Dunării, Bazarul vechi, stațiunea turistică Lacul de Argint cu pădurile de salcâm alb constituie, cum spun cei din Veliko Gradişte, o sărbătoare pentru ochi, un balsam pentru suflet și o fabrică de sănătate.

În lungime de 14 km lungime, lacul de Argint, unul dintre cele mai mari lacuri din Serbia, și-a luat numele de la licărirea argintie a reflexiilor apei pure filtrate de solul nisipos.

Zona Veliko Gradişte și Silver Lake oferă vizitatorilor multiple posibilități de vizitare și agrement, plaje dotate la standarde moderne pentru sporturi nautice și acvatice, resorturi cu tot confortul, hoteluri și pensiuni, restaurante și baruri, terenuri de golf și de tenis, un aquapark cu tobogane, camping și multe altele. Tot aici se găsește cel mai mare campus sportiv de pregătire pentru baschetul profesionist, simbol al sportului cel mai popular în Serbia.

Zona este și un loc de pornire pentru plimbări cu barca și croaziere pe lac și pe Dunăre, cicloturism sau simple drumeții. De aici se poate pleca spre cetatea medievală Ram din apropiere, spre mănăstirile ortodoxe cu o istorie impresionantă, precum și într-o incursiune de pescuit sportiv. Ca un fapt divers, aici a fost realizată cea mai mare captură de crap, de 45 de kg, eveniment consemnat în cartea recordurilor.

Croazierele pe Dunăre, organizate de Compania Stokic, se numără printre atracțiile turistice de neratat.

Turiștii se îmbarcă pe vaporul cu restaurant și terasă în portul stațiunii Veliko Gradiște și călătoresc în ritm de muzică live spre intrarea în Cazanele Dunării, la cetatea Golubac, în timp ce se răsfață cu un prânz specific sârbesc, din care nu lispesc ciorba și specialitățile din pește, dar și carnea asortată la grătar.

