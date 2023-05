Legendarul vapor Pelican, în proiectele Capitalei Culturale Europene. 10 evenimente, ateliere, instalații de artă, concerte și DJ-i FOTO

Proiectul intitulat „Ecluze pe Bega/Conexiuni culturale” propune o călătorie pe apă și pe maluri în trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul canalului care traversează Timișoara și ne va duce – cât de curând, la vecinii sârbi. Cu alte cuvinte, e o strategie ce aduce cultura pe apă și pe lângă apă în anul Capitalei Europene a Culturii. Iar mijlocul prin care se vor realiza toate evenimente este legendarul vapor Pelican, revenit anul trecut pe Bega. În urma unui incendiului din 2012, ambarcațiunea urma să ajungă la fier vechi. Norocul a făcut ca o mână de timișoreni să cumpere Pelicanul, să-l refacă și să-l pună din nou pe Bega.

“Anul ăsta am prins curaj și am format o echipă solidă care să facă un proiect, credem noi, inter și multidisciplinar, proiect care se bazează de fapt pe promovarea navigabilității și în special pe deschiderea ecluzelor, deschiderea frontierei, tocmai pentru a putea naviga între România și Serbia mai ușor. E un proiect care astăzi începe, e prima zi în care inaugurăm calendarul și până la final de an așteptăm timișorenii și nu numai să vină alături de noi. E un proiect desfășurat până la final de an și vrem să avem un ritm lunar foarte clar, foarte deschis și bine transmis locuitorilor Timișoarei”, a spus arhitectul Bogdan Demetrescu, unul din proprietarii Pelicanului.

„Ecluze pe Bega/Conexiuni culturale” include și promovarea deschiderii navigației pe Bega între România și Serbia. De altfel, după ce se va realiza punctul de frontieră, în proiect se alătură și mai mulți parteneri din Zrenjanin.

“Pelicanul merge tot mai bine, lumea începe să înțeleagă, devine o poveste pe care nu numai noi cei care l-am cunoscut înainte, devine o o platformă și de interacțiune culturală, sunt evenimente, cred că lucrurile cresc foarte bine. Anul trecut am ajuns cu vaporul până în ecluza de la Uivar, cu aportul partenerilor de la Apele Române, care ne-au deschis cele două ecluze, la Uivar ne-am oprit. Apoi ne-am întors. Dar din ce înțelegem, Bega e navigabilă și pe teritoriul românesc, și pe cel sârbesc. Avem foarte multe cereri și de aceea astăzi avem 20 de parteneri din Serbia care vin, de la diferite entități, asociații, centre culturale și e clar că e interes de ambele părți și lucrurile vin atât de normal spre deschiderea frontierei, încât cred că se va întâmpla. Ne dorim în septembrie, proiectul nostru are în calendar ca în septembrie să plecăm până la Zrenjanin și înapoi”, a mai declarat Bogdan Demetrescu.

Proiectul a fost inaugurat astăzi cu o plimbare lejeră până la ecluza de la Uivar. Calendarul este stabilit până la finalul anului: vor avea loc 10 evenimente, ateliere, sesiuni de discuții și instalații de artă, dar și concerte și sesiuni de DJ-i.

““Începem în luna mai cu peisajul natural, povestim ce s-a modificat în timpul în care Bega nu a fost navigabilă și cum are segmente de peisaj diferite, până în Zrenjanin. În iunie este vorba despre peisaj și arhitectură unde o să avem activități împreună cu studenți la arhitectură din Timișoara și din Novi Sad. În iulie vorbim despre peisaje și artă – vom vedea cum influențează peisajul artiștii și aici o să avem interesant un atelier de cineanotipie care se face cu plante colectate de pe malurile Begăi. În august o să avem meta peisajul. Aici e din nou cumva o interpretare artistică a datelor mai tehnice pe care le vom culege de pe Pelican, iar în septembrie încheiem cu peisaje în mișcare, ne gândim deja că proiectul nostru va fi ajuns la multă lume și are deja un impact – am vrea să vedem cât mai multe persoane pe maluri, făcând ruta, atât pe bicicletă, dar și pe barcă, Timișoara-Zrenjanin. În octombrie venim cu un tur și o expoziție, în noiembrie luăm o mică pauză ca să pregătim pentru decembrie catalogul proiectului care sperăm că va sta la baza viitoarelor proiecte nu doar ale noastre, ci și a altora din oraș, cu bune practici, cum să raportăm la apă atât din punct de vedere natural, cât și arhitectural și artistic, și efectiv a oamenilor. Am vrut ca și spectacolele să fie într-o legătură româno-sârbă. Luna viitoare avem un DJ român care mai pune muzică și în Berlin, în iulie avem un DJ din Belgrad, iar în august vom avea doi, back to back, România-Serbia și încheiem cu două trupe în septembrie, una română, una sârbă”, a spus managerul de proiect, Alexandrina Ciortuz.

Sâmbătă, pe vaporul Pelican va concerta trupa Blazaj. Va fi un concert în mișcare, cu trupa de timișoreni care va cânta pentru publicul de pe maluri, pe traseul Podul Eroilor – Podul Decebal și Pontonul D’arc pe Mal. „Ecluze pe Bega/Conexiuni culturale” este finanțat de Centrul de Proiecte de aproape un milion de lei.

La finalul proiectului se va realiza și o enciclopedie a Begheiului, un catalog care se vrea a fi un manual de bune practici cu privire la raportarea la râu și felul în care patrimoniul natural și antropic trebuie înțeles și respectat.

