Leii din Banat joacă penultimul meci acasă din prima fază a campionatului

Baschetbaliștii de la SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara au reintrat într-un ritm nebun de meciuri, pe care îl vor menține până la finalul acestei luni. Ei vor întâlni Steaua București, miercuri, 18 ianuarie, de la ora 18,30, în sala Constantin Jude.

Partida contează pentru etapa a XVI-a, antepenultima din prima fază a Ligii Naționale. Echipa noastră are o linie de clasament cu 8 victorii și 5 înfrângeri, în vreme ce Steaua totalizează 6/7.

„Cum a arătat campionatul, orice meci este dificil, pentru orice echipă. Steaua a dovedit în meciul cu Voluntari că este în formă, joacă un baschet bun. Dacă strângem rândurile, însă, vom putea învinge, așa cum i-am depășit pe steliști și în tur. Totul e mental și știm că putem trece peste perioada asta în care am avut scăderi în joc. Rezultatul de miercuri contează foarte mult pentru noi, trebuie să câștigăm pentru a ne asigura – într-un fel – calificarea în Top 5. Vom face tot posibilul și sunt convins că vom avea o evoluție mai bună decât pe terenul lui Dinamo”, spune Lazar Laszlo, căpitan.

În meciul tur, jucat la 26 noiembrie, la București, echipa noastră s-a impus cu 90-81.

Căpitanul s-a referit și la deplasările foarte lungi care urmează după jocul cu Steaua, la Constanța (în campionat, 21 ianuarie) și în Polonia (Alpe Adria Cup, turul sferturilor de finală, 25 ianuarie):

„Staff-ul tehnic și conducerea clubului se asigură că vom avea cele mai bune condiții. Vom fi foarte mult pe drum, dar așa cum am dovedit la început de campionat, când am jucat deseori în acest ritm și am câștigat, putem face față și ne dorim foarte tare să se întâmple acest lucru”, mai spune Lazar Laszlo.

Gh. MIRON

