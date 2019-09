Leopardul de Aur ajunge de la Locarno, via New York, la Casa Artelor Timișoara

Leopardul de Aur ajunge de la Locarno, via New York, la Casa...

Leopardul de Aur, Marele premiu la ediția 71 a Festivalului de Film de la Locarno, a fost câștigat de regizor Yeo Siew Hua (Singapore) cu filmul său din 2018, neo-noir-ul A land imagined.

În prezent, filmul este propunerea Singapore pentru premiile Oscar (2020).

Astfel, Casa Artelor facilitează o întâlnire între regizorul aflat în vizită la Timișoara și amatorii de cinema asiatic din oraș, sâmbătă, 5 octombrie, ora 20, la sala Studio Art de la Casa Artelor, strada Pacha nr. 8.

Va fi proiectat un film-surpriză din filmografia sa, urmat de un dialog cu tânărul creator în vârstă de 34 de ani.



Filmele singaporezului au fost proiectate chiar și în afara cinematografelor, în spații expoziționale precum Museum of Modern Art (MoMA) din New York și Muzeul de Artă Contemporană din Taipei.

Yeo face parte din grupul independent de artiști soft/Wall/studs și e membru fondator al colectivului de cineaști 13 Little Pictures, care a produs debutul său în ficțiune, In the house of straw (2009) și documentarul muzical THE OBS: A SINGAPORE STORY (2014).

Yeo a studiat film la Politehnica Ngee Ann și a absolvit Filosofia la Universitatea Națională din Singapore.

La discuția purtată în limba engleză va participa și criticul de film, Viknesh Kobinathan, curatorul unuia din puținele cinematografe independente din Singapore, The Projector și selecționer al Festivalului Independent de Film din Singapore.

Evenimentul este cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile (60).

Comentarii

comentarii