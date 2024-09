Let’s Do It, Romania! Răspuns prompt al polițiștilor timișeni

Ca în fiecare an, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au răspuns cu entuziasm inițiativei Let’s Do It, Romania!, alăturându-se cu bucurie voluntarilor din județ pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător.

În acest an, la acțiunea de colectare a deșeurilor, polițiștilor li s-au alăturat și copilași din cadrul asociației “Inima îți vorbește”, care au participat activ la aceasta activitate de salvare a planetei, pentru a da un exemplu comunității.

“Prin implicarea noastră, dorim să demonstrăm că orice gest, oricât de mic, poate aduce un impact pozitiv asupra mediului. Credem cu tărie că puterea exemplului este cea care va inspira întreaga comunitate să acționeze pentru un viitor mai verde și mai curat.

Indiferent de vârstă, împreună putem construi un oraș mai frumos și mai sănătos!”, este mesajul polițiștilor.

