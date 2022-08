Liberalii atrag atenția că STPT-ul va ajunge ca și Coltermul, iar useriștii încă o țin cu „greaua moștenire”

Deși a trecut mai bine de un an și jumătate de când Timișoara are o nouă administrație, contrele între vechii și noii conducători ai primăriei nu s-au oprit și nici măcar nu s-au schimbat prea mult. La fel ca și până acum, liberalii îi acuză pe useriști că nu au niciun proiect nou. Mai nou, însă, peneliștii vorbesc și despre STPT, aceștia avertizând că și aceasta ar urma să aibă aceeași soartă cu Coltermul: intrarea în insolvență. Pe de altă parte, useriștii încă amintesc de datoriile moștenite, dar și de proiectele de calitate îndoielnică ale fostei administrații.

În mod special proiectul de rectificare bugetară a iscat discuțiile în contradictoriu, dar au fost mici schimburi de replici și când s-au discutat reluarea licitației pentru stadionul de tip „lego” și continuarea procedurilor de dărâmare a garajelor de pe domeniul public. Cel mai vocal liberal a fost, de departe, fostul viceprimar Dan Diaconu: „Această rectificare este o bătaie de joc la adresa noastră. Reprezint comisia de buget, care a primit acest material ieri (luni – n.r.), la ora 17, în format scanat, în «primăria de sticlă»”.

Liberalul și-a prezentat și concluziile: „Să îi mulțumesc lui Dumnezeu că există acest guvern. În fapt, plusurile la această rectificare sunt din sume care provin din zona guvernamentală. Aveți sume pentru Colterm, cu tot ce s-a dat anul acesta, 30 de milioane de lei. Ceea ce este imens. Ne se vede, pe de altă parte, în prețul pe care populația îl plătește. Vorbim de preț plafonat, și ați mai primit 67 de milioane de lei acum și 67 de milioane la începutul anului. Cu ocazia acestei rectificări, o să aveți câteva capitole bugetare pe care o să vă las să le descoperiți singuri, în care la 30 iunie, pe execuție ați cheltuit aproape toții banii. Nu am văzut suplimentări în momentul de față. Aveți un STPT care a pierdut în martie eșalonarea și care are acum exact aceeași sumă la subvenții. În general, execuția pe fonduri europene la 30 iunie nu justifică în niciun fel sumele care au fost înscrise ca venituri la capitolul de fonduri europene, cele care au umflat de fapt acest buget. La buget ați pus un miliard (de lei – n.r.) din rambursări. Nu știu dacă ați făcut 200 de milioane, până la jumătatea anului. Asta va avea efect semnificativ. Când ați făcut graficele acelea frumos colorate (…), ați spus-o și atunci, aveți un buget de funcționare care nu poate fi acoperit din veniturile proprii. Și nu va putea fi acoperit din veniturile proprii!”

Viceprimarul userist Ruben Lațcău a replicat cu „informații factuale”: „La mijlocul lunii iunie 2022, veniturile din dezvoltare depășeau suma de 270 de milioane, iar cheltuielile efective, plăți făcute pe proiecte în Timișoara, erau la valoarea de 250 de milioane de lei. Practic, am reușit ca până la finalul lunii iulie să egalăm suma pe care am cheltuit-o pe tot anul 2021. Repet și cu ocazia asta: este cea mai mare sumă pe care a cheltuit-o Timișoara în ultimii 10 ani pe investiții. Și suntem în luna iulie! Mă aștept ca până la finalul anului să mai avem o creștere s și să ajungem la un buget real, la execuția bugetară, de 600 de milioane de lei, poate chiar peste. O sumă echivalentă cu un mandat în alți ani! (…) În noiembrie 2020, când am ajuns în primărie, rata de absorbție a fondurilor europene era undeva la 0,22%. Sunt date de la ADR Vest. Acum, suntem la 20% și sperăm să ajungem la 50%. Poate nu e atât de mare pe cât ne-am propune”.

Diaconu nu s-a lăsat mai prejos: „Administrația din care faceți parte este, în continuare, administrația care nu a făcut niciun proiect. Faceți o comparație între anul în care se scriu proiectele și anul în care se implementează. Sigur că nu este absorbție în anul în care se scriu! (…) Pot să fac și eu o comparație de cifre? În acest proiect, am aflat din ce a spus mai înainte domnul Lațcău, că vorbim de 200 de milioane de lei rambursate și că ne plănuim să rambursăm 500 de milioane de lei. De fapt, ne plănuim să avem un buget de investiții executat de 500 de milioane. Vă amintesc că ați înscris la venituri, în anul acesta, doar pe fonduri europene, un miliard de lei. Ceea ce înseamnă că aveți un minus de 500 de milioane!”.

Contrele între fostul viceprimar și actualul nu s-au oprit. Lațcău l-a acuzat pe Diaconu că încearcă să „obțină punctaj politic de la partid”. Tot useristul spunea că „este dispus la orice oră să se uite pe date” împreună cu liberalul. „Dacă acum sunteți îngrijorat, înseamnă că în anii trecuți ați fi fost de-a dreptul în punctul apoplexiei. Datele pe anii anteriori arătau mult mai nefericit”, a concluzionat „vicele”.

Diaconu a făcut o scurtă pauză, între timp luând cuvântul și primarul Dominic Fritz. „În această rectificare de buget votăm să acoperim peste 6 milioane de lei amendă de la AFM pentru că nu s-au raportat cantități de deșeuri reciclate conform realității pentru perioada de până în 2020. În această rectificare o să cuprindem o parte din suma de 17 milioane de lei pentru facturi la gaz dintre 2012 și 2015 care nu s-au plătit. Anul trecut și anul acesta avem de plătit peste 50 de milioane de lei pentru că nu s-au plătit aceste facturi! Le acoperim cu venituri din bugetul local, mulțumită unor ajustări de taxe pe care o parte din acest consiliu local și le-a asumat. Pentru că vorbiți de guvern – ieri a intrat în vigoare – tocmai a crescut taxele pentru cei care lucrează part-time și, apropo, a crescut taxele locale pentru o bună parte a timișorenilor, pe proprietăți. Mai ales colegii de la PNL s-au agitat. Cota de 0,1% (pe locuințele persoanelor fizice – n.r.) acum este cota minimă stabilită de guvern. Au mai și schimbat modalitatea de calcul, așa că pentru o bună parte dintre timișoreni de la începutul anului viitor o să crească taxele”, a adăugat și edilul-șef.

În privința amenzilor și datoriilor, Diaconu nu a putut să nu ofere o contră: „Pentru o administrație care a luat 40 de milioane (de euro – n.r.) de amendă (la Colterm – n.r.), este incredibil că discutăm despre această treabă. (…) Pe lângă cele 40 de milioane pe care le-ați produs ca amendă, ați produs o dublare a datoriilor în acel an, într-un singur an. Mi-e teamă că nu ar trebui, cât mai faceți politică, să nu mai vorbiți despre termoficare vreodată. Din păcate, același lucru se va întâmpla și cu Societatea de Transport Public. Diferența de preț înscrisă la subvenții va aduce această societate, până la finalul anului, probabil în aceeași situație de insolvență și faliment. Măsurile au fost din nou «vizionare»: am dublat prețul biletului ca acum să nu mai urce nimeni în autobuze. (…) Dacă voiați ca această societate să se mențină în picioare, prima grijă era la eșalonare”. Tot liberalul și-a apărat și guvernul: „Ați fost vizionar când ați crescut taxele, știați că va veni războiul și că se vor întâmpla aceste probleme. Ce înseamnă să ai o viziune, care ține și după opt luni. (…) Rămân valorile de sume de bani pe care le primiți și care depășesc cu mult ultimii 20 de ani a oricărui primar care a condus acest oraș”.

Deși în timpul ședinței contrele s-au oprit aici, rectificarea fiind aprobată fără vreo emoție, Fritz a ținut să le prezinte și urmăritorilor săi de pe Facebook ultimele noutăți privind „greaua moștenire”:

„Astăzi, la rectificare, am pus bani în buget să plătim gazul consumat în 2014-2019, pentru încălzirea orașului. E vorba de o nouă eșalonare de plată pe care o negociem cu E.On pentru 17 milioane de lei pentru facturi vechi de 7-8 ani. Ea se adaugă la datoria de 51 de milioane de lei din care în ultimul an am reușit să plătim, în rate lunare, 20 de milioane și pe care o terminăm de plătit în decembrie 2023. Da, aproape 70 de milioane de lei, facturi neplătite la gaz din iernile trecute.

În trecut, Primăria a garantat pentru Colterm la E.On că în cazul în care societatea de termoficare nu poate achita factura la gaz, va plăti Primăria. În final nu a plătit nimeni, au urmat procese, datoria s-a rostogolit în viitor și acum trebuie să o plătim. Avem o obligație nu doar față de firmele către care avem datorii, ci avem o obligație și față de cetățeni să fim responsabili cu banii pe care îi dau spre bugetul local, să ne achităm facturile la timp și să recâștigăm încrederea partenerilor noștri contractuali.

P.S. În perioada 2016-2020, primăria a raportat în fals cât a reciclat și a spus că a reciclat mai mult decât a făcut de fapt. Acum plătim către Fondul de Mediu peste 5 milioane de lei ca să acoperim penalizările pentru ce nu s-a reciclat atunci. Azi am bugetat și această sumă”.

Comentarii

comentarii