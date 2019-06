Liberalul Marilen Pirtea spulberă visele primarului Nicolae Robu. UVT a discutat cu primăria despre terenul Oituz pentru multiplexity, nu pentru parcare

Rectorul UVT, liberalul Marilen Pirtea, răspuns joi la câteva întrebări într-o conferinţă de presă de la partid, prin care a clarificat afirmaţiile primarului Nicolae Robu legate de faptul că primăria nu poate face o mare parcare în zona Oituz pentru că UVT nu îi dă terenul, la schimb.

Cu multă diplomaţie, Marilen Pirtea a încercat să evite răspunsul tranşant, şi anume că niciodată nu s-a pus în discuţie răspicat că acolo se va face o parcare, ci că a fost vorba despre un alt obiectiv necesar conceptului de Capitală Europeană a Culturii 2021, iar secundar, se putea face şi o parcare.

“De la nivelul PMT, ei având toate PUZ-urile şi terenurile Timişoarei, poţi să identifici tot ce apare sau există în Timişoara din acest punct de vedere. Noi avem într-adevăr acest teren de pe Oituz, avem deja şi în PUZ o parcare prevăzută acolo, care se poate face începând de mâine, nu se pune problema, nu trebuie schimbată destinaţia. Am avut într-adevăr o discuţie cu primarul Nicolae Robu pentru a crea un concept multiplexity, acel indicator necesar Timişoarei în campania CCE 2021. Despre asta a fost discuţia permanent, pentru ca acel spaţiu multiplexity să se realizeze pe acest teren. Toate discuţiile au fost pe baza acestui multiplexity, cu o extindere a unui obiectiv complex. Niciodată nu a fost o discuţie de parcare exclusiv în acea zonă”, a declarat Marilen Pirtea.

El a adăugat că a demarat discuţia pe baza acestui multiplexity în acea zonă, dar într-adevăr au fost nişte blocaje legate de partea juridică, pentru că vrem să facem lucrurile extrem de legal.

“Mai mult, UVT a fost întotdeauna deschisă la o astfel de colaborare şi reamintesc că am cerut la schimb Liceul CFR pentru a ceda o parte a terenului nostru primăriei, pentru ca să facă ce doreşte, inclusiv o parcare. Nu s-a soluţionat pentru că partea PMT-Inspectorat Şcolar Judeţean Timiş nu au ajuns la o înţelegere pentru a putea realiza acest schimb de terenuri cu UVT. Ce a depins de UVT am făcut şi am fost deschişi. Suntem pentru a sprijini Timişoara şi PMT realizând o astfel de parcare în această zonă. Partea noastră de înţelegere am putut să o respectăm, dar din diverse motive care nu au depins de primărie exclusiv, nu s-au putut realiza având blocaje de la IŞJ, şi ele argumentate. Am mai avut discuţii pe baza de a UMT în prima fază, am fost deschişi şi atunci la un schimb de terenuri pentru că noi vrem să deschidem un centru de excelenţă sportivă, fiind singura facultate de sport din vest. Am avut deschidere totală spre PMT pentru schimburi de terenuri pentru o parcare, dar care nu s-au putut materializa”, a detaliat rectorul UVT.

Recent, primarul Nicolae Robu a recunoscut într-o conferinţă de presă că promisiunile electorale legate de construirea marilor parcări (ultra)centrale se bazau doar pe crezul său că acele terenuri ar fi ale primăriei sau că ar putea fi negociate la schimb cu proprietarii. Numai că pentru zona Oituz, Ministerul Educaţiei nu a fost de acord cu oferta primăriei, UVT nu renunţă la areal, iar edilul a rămas cu ochii în soare.

