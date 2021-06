Liceana antreprenoare din Timiș, premiată în cadrul concursului național „Early Innovators Business Plan Competition”

BCR Școala de Business a premiat câștigătorii Early Innovators Business Plan Competition, concursul național pentru planuri de afaceri dedicate elevilor de liceu, inițiat de Steinbeis Danube Center și finanțat de Fundația Baden-Wuerttemberg. Scopul competiției este de a dezvolta mentalitatea antreprenorială în rândul tinerilor și se bazează pe cele mai bune practici germane aplicate pentru elevii din România.

Câștigătorii acestei prime ediții au fost:

Mihnea Valentin Neacșu de la Colegiul Național „Tudor Vladmirescu”, Tg. Jiu – Premiul I (800 de euro)

Nicoleta Talanga de la Colegiul Tehnic Forestier, Câmpina – Premiul II (600 de euro)

Echipa Irumedral de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea – Premiul III (400 de euro)

Ștefan Alexandru Alexoaie, Botoșani – mențiunea pentru „Cea mai inovativă idee de afaceri” (200 de euro)

Bianca Maria Pătru, jud Timiș – Premiul special pentru competitivitate, oferit de INACO (100 euro)

Adriana Păun, jud. Dâmbovița – Premiul Trusted Advisor (100 de euro)

„Prin proiectul BCR Școala de Business, ne propunem să susținem antreprenorii români în inițiativele lor și să contribuim activ la cultivarea și dezvoltarea unui mediu de afaceri inovator și efervescent. Credem că educația antreprenorială e motorul transformării unei societăți, motiv pentru care am decis să ne implicăm în cadrul Early Innovators Business Plan Competition. Scopul acestui eveniment este să-i aducem în lumină pe cei care dau cea mai mare speranță României. Este nevoie de educație antreprenorială încă de pe băncile liceului, pentru a forma o generație viitoare de antreprenori cât mai bine pregătită. Pentru a-i ajuta pe participanți să se prezinte cât mai bine în fața juriului, echipa BCR a organizat înaintea finalei competiției un workshop despre cum se susține un pitch de business”, a declarat Ana-Maria Crețu, Coordonator programe start-ups BCR, în cadrul discursului său din cadrul evenimentului.

Concursul s-a adresat elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, fiind deschis tuturor liceenilor, indiferent de profilul studiat. 162 de echipe din întreaga țară au înscris planuri de afaceri detaliate, ce au cuprins informații despre ideea de business, dezvoltarea produsului/ serviciului, viziune, tehnologii, beneficii pentru clienți, analiza competiției, grupul țintă și multe alte informații. Toate echipele participante au primit feedback din partea juriului format din 21 de antreprenori, dintre care 15 au fost prezenți la finală: Ana-Maria Crețu (BCR), Cornel Bărbuț (VegaComp Consulting & AFOR), Alin Niță (Five Plus Solutions), Virgina Zețu (-V Fiver Solutions), Ștefan Baciu (SAS România și Moldova), Sorin Bogdan (AFOR & Connexion Grup), Cornel Bertea Hanganu (Ascedo International & Școala fără Șomeri), Marian Teleleu (Capital Estate & Smarticity), Andrei Bucur (Smart Tech Energy Concept), Silviu Nicolescu (PRORA), Ștefan Budulan (UP Romania), Ioana Arsenie (Trusted Advisor & Trusted App), Alexandru Iordan (ZEN Parking), Raluca Voivozeanu (PRIA Events), Mihaela Tudor (Tudor Communication) și Andreea Maria Paul (INACO).

Cei 16 finaliști selectați de juriu de la licee din Câmpina, Timișoara, Hațeg, Pașcani, Găești, Târgoviște, Târgu-Jiu, București, Râmnicu-Vâlcea și Sibiu și-au susținut ieri ideile în cadrul unui pitch live, ce a inclus prezentarea afacerilor, precum și sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Pe lângă juriul format din antreprenori și manageri, la eveniment au mai participat: Sorin Ion, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Cristian Ilie, consilier Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ahmed Bekov, Șeful Secției Economice și Comerciale din cadrul Ambasadei Germaniei în România, Agnes Sebestyen, reprezentant Fundația Baden-Wuerttemberg și Jürgen Raizner, Expert pentru Europa Centrală și de Est în cadrul Steinbeis Donau Zentrum.

„În Germania, această competiție se desfășoară deja de 15 ani și reprezintă unul dintre cele mai de succes parteneriate public-privat destinate susținerii educației. Ne bucurăm că modelul a fost atât de bine primit în România și încă de la prima ediție, rata participării este similară celei din Germania (s-au înscris peste 680 elevi și 97 profesori). Este singurul concurs al cărui scop este realizarea de planuri de afaceri de către tineri și este foarte important de știut că este deschis tuturor elevilor și profesorilor din țară, indiferent de specializarea lor”, a declarat Jurgen Raizner, Expert Steinbeis pentru Europa Centrală și de Est al Steinbeis Donau Zentrum.

„Nu toți cei trei milioane de elevi din România vor fi oameni de afaceri. Asta nu înseamnă că nu are dreptul, fiecare dintre ei, să se imagineze la un moment dat antreprenor. Prin urmare, ne declarăm foarte încântați de acest proiect, ne dorim să continue și să îl sprijinim cât de mult putem din poziția în care ne aflăm la Ministerul Educației. Educația antreprenorială există în programa de clasa a zecea, dar cred cu tărie că educația antreprenorială și cea financiară ar trebui cumva înglobate, nu neapărat ca discipline de sine stătătoare, ci să fie prezente în cadrul multor discipline de studiu. Acesta trebuie să fie obiectivul Ministerului Educației, pe viitor: să deschidă programele școlare și planurile-cadru, astfel încât să putem îngloba aceste noțiuni în pregătirea de bază la mai multe discipline”, a spus în cadrul evenimentului Sorin Ion, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației pentru învățământ preuniversitar.

