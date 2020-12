Liderul PNL Timiș, Alin Nica, e încrezător: Sunt convins că PNL va fi câștigătorul acestor alegeri

După finalizarea numărătorii voturilor din țară, dar mai ales după contabilizarea celor din diaspora, PNL va trece în frunte, este convins Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș. Totodată, el spune că președintele Iohannis nu va nominaliza un premier de la PSD, dar și că PNL are cele mai multe opțiuni politice de a forma noul guvern.

”Chiar sub amenințarea pandemiei, românii au ieșit la vot și au votat. Noi vom respecta votul dat de cetățeni. Veți vedea că după numărarea voturilor, lucrurile se vor mai schimba, mai ales cu voturile din diaspora. Sunt convins că PNL va fi câștigătorul acestor alegeri și în jurul PNL se va forma noua coaliție de guvernare. Nu văd cu cine s-ar putea alia PSD pentru a face noul guvern, cele mai multe variante evident le are PNL. Președintele Iohanins a și spus că nu va nominaliza niciodată un premier de la PSD. Așteptăm, va fi o noapte lungă, vom număra fiecare vot, vom sta atenți ca fiecare vot pus de cetățeni în urnă să fie numărat în dreptul partidului pentru care au votat. Vom fi vigilenți ca să nu existe incidente la numărarea voturilor. Vreau să le mulțumesc celor care au ales să-și exprime dreptul de vot, pentru că, deși avem cea mai mică prezență de după revoluție la niște alegeri parlamentare, acești oameni au arătat că pot trece peste restricțiile date de pandemie, pot trece peste frica generată de această pandemie, pot trece peste toate opreliștile și să vină la vot să își exercite acest drept fundamental. Cu siguranță ne așteaptă patru ani plini, patru ani în care va trebui să confirmăm această încredere dată de oameni și sperăm să avem cât mai repede un guvern în funcție, un guvern în deplinătatea capacităților și să trecem la modernizarea României și la realizarea elementelor din programul de guvernare. Nu e nicio surpriză majoră. E clar că PNL a fost ținta atacurilor tuturor celorlalte partide în aceastp campanie electorală, a fost singur împotriva tuturor. Atunci când dau toți în tine, e normal să simți anumite repercusiuni, dar eu sunt convins că, până la numărătoarea finală a voturilor, Partidul Național Liberal va ieși învingător. Eu cred că PNL a guvernat responsabil, PNL a făcut ceea ce trebuie la guvernare, chiar dacă a luat anumite măsuri care nu au fost foarte populare. Însă, per ansamblu, a făcut ceea ce trebuie pentru siguranța cetățenilor și pentru a rezolva treburile publice într-o manieră cât se poate de eficientă”, a declarat Alin Nica, după anunțarea primelor rezultate exit-poll.

