Lidia Barac, fosta președintă a Curții de Apel Timișoara, se întoarce în funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției

Fosta presedinta a Curtii de Apel Timisoara, Lidia Barac, a fost numita secretar de stat in Ministerul Justitiei, in urma unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban, care a si fost publicata, joi seara, in Monitorul Oficial.

Lidia Barac a mai ocupat aceasta functie in perioada 8 aprilie 2010 – 28 iunie 2012, cand ministerul era condus tot de actualul ministru Catalin Predoiu, si era de asteptat ca, in cazul validarii Guvernului, sa revina in echipa fostului titular de la Justitie.

Fosta presedinta a Curtii de Apel Timisoara, Lidia Barac a ales sa-si puna roba in cui, in 2017, la varsta de 60 de ani, dupa 37 de ani in care a urcat toate treptele profesiei. Este doctor in Drept, din 1997, iar in perioada 1 mai 2006 – 31 decembrie 2014, cu exceptia anilor in care si-a desfasurat activitatea in cadrul Ministerului Justitiei, a condus Curtea de Apel Timisoara.

A fost distinsa cu Ordinul „Crucea Serviciului Credincios” – clasa a III-a (2001) si Diploma „Meritul judiciar” -clasa a II-a (2002). Este autoarea mai multor carti, cursuri universitare si studii pe teme juridice, printre care, ca titlu de referinta, mentionam “Europa si drepturile omului. Romania si drepturile omului”, publicata in 2001 la Editura Lumina Lex. In prezent, preda cursuri de Drept Civil la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad si Universitatea Tibiscus din Timișoara.

