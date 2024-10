Lidia Vadim a ajuns la Timișoara cu turneul național de lansare a cărții „Corneliu Vadim Tudor și România Mare”

Lidia Vadim Tudor, fiica regretatului Corneliu Vadim Tudor a ajuns cu turneul național de lansare a cărții „Corneliu Vadim Tudor și România Mare – o moștenire pentru viitor”, vineri 18 octombrie, la ora 19, la Timișoara.

Astfel, sala de conferințe a Ibis Timișoara City Center, a fost arhiplină, mulți dintre cei prezenți fiind și membrii AUR și foști peremiști. Evenimentul a fost dedicat memoriei lui Corneliu Vadim Tudor, un personaj controversat care a provocat puternice valuri în politică românească și care chiar a fost la un pas de a ajunge președintele României, când a fost învins de Ion Iliescu.

Cartea explorează în detaliu viața și activitatea lui Corneliu Vadim Tudor, ilustrând contribuțiile sale importante și impactul pe care l-a avut asupra României.

De la implicarea în politică la viziunea sa asupra României Mari, lucrarea își propune să aducă în fața publicului o moștenire vie, la 9 ani de la trecerea sa în neființă. În contextul actual, când România și românii se confruntă cu numeroase provocări, fiica Lidia Vadim și simpatizanții lui Corneliu Vadim susțin că moștenirea Tribunului rămâne o sursă de inspirație pentru cei care doresc să-și apere drepturile și să lupte pentru un viitor mai bun.

Turneul de lansare va continua în alte orașe din țară, oferind oportunitatea tuturor celor interesați să descopere mai multe despre Corneliu Vadim Tudor și viziunea sa pentru România.

Alături de Lidia Vadim, au fost dr. Livius Țîrnea, care a activat alături de Tribun. El a spus că Corneliu Tudor a ars ca o torță pentru această țară și acest popor.

” El este cel care ne-a învățat pe noi peremiștii să nu ne punem niciodată în genunchi în fața nimănui decât în fața bunului Dumnezeu. Vadim este cel care în 2000 a activat în mine personal gena naționalismului luminat. Fiecare român are această genă în genomul său, dar la mulți este inactivă. Este datoria noastră să o activăm”, a spus Țîrnea.

Mihai Negoescu, coordonatorul AUR Timiș, a amintit: “Eu și Lidia suntem copii a doi oameni care la un moment dat au luptat împreună: tatăl meu și Vadim Tudor”.

Tatăl lui Mihai Negoescu a fost director la Colegiul Național Constantin C D Loga Timișoara unde a fost foarte iubit de colegi. A fost și deputat de Timiș la FSN. Apoi și-a dat demisia și a rămas independent. Tatăl lui Mihai Negoescu a fost și secretar al Partidului România Mare la un moment dat, dar și președintele Comisiei de învățământ din Camera Deputaților. În 2000 a plecat în ceruri.

“Noi am avut un cult fața de valorile naționale și eu am crescut în acest cult de respect maxim pentru aceste valori naționale pe care le-am dobândit de la mama și de la tata”, a mai spus Negoescu.

Lidia Vadim a explicat că a conceput acest turneu cu acest volum, unde se prezintă și un film despre viața lui Corneliu Vadim Tudor, prin mai multe orașe din țară. S-a gândit ca să vina cu un element de noutate prin care să îi ajute pe oameni să îl cunoască mai bine pe Vadim.

“Am deschis cutia cu amintiri și am dat de acest de acest film. Când l-am vizionat prima oară sincer am renunțat. După care au urmat încă trei săptămâni pe care îl vizionam seara de seară și tot renunțam de fiecare dată și spuneam că nu pot să proiectez acest film, fiindcă nu eram pregătită. Nu voiam să aud nici pe altcineva vorbind despre tata, fiindcă era ceva foarte dureros. Apoi m-am gândit că nu e vorba despre mine, ci despre Vadim Tudor și că el merită orice sacrificiu și orice efort și orice durere omenească ar fi prea mică față de ceea ce merită el. Despre asta e vorba în acest turneu cu cartea și cu filmul: să-l arătăm pe Vadim Tudor așa cum a fost el, să vi-l aduceți aminte așa cum l-ați cunoscut”, a spus Lidia.

În momentul când a început turneul de lansare a cărții, s-a mizat pe opt orașe între care Timișoara nu se afla. Apoi a mărit numărul orașelor la 20. Au intervenit alte evenimente și a trebuit să amâne lansarea cărții pentru luna septembrie.

“Știam că în multe orașe din țară voi găsi vadimiști sau peremiști și oameni care l -au iubit pe tata și l-au admirat și care și -ar dori să citească această carte.

Nu m-am așteptat niciodată ca în atâtea orașe din țară să fim primiți atât de bine. Suntem deja la al șaselea oraș prin care venim cu cartea, incluzând și Bucureștiul unde am lansat volumul. Am fost până acum în Brașov, Pitești, Petrila, Deva, București și la Timișoara, apoi vom pleca în Moldova, în Ardeal, în Dobrogea. În fiecare oraș unde ajung, constat că există atât de mulți oameni care au lucrat cu tata care sunt activi și își doresc să implice sau sunt implicați în proiectul din care facem parte. Mă bucur enorm că odată cu acest turneu am reușit să leg prietenii și cunoștințe cu oameni pe care i-am cunoscut când eram doar un copil în perioada de gloria PRM-ului. Oamenii m-au primit atât de bine și atât de frumos și cu atâta căldură și deschidere, încât nu pot decât să le mulțumesc și să încerc să mă ridic și eu la așteptările lor”, a fost mesajul Lidiei Vadim, vineri seara, la Timișoara.

Acest volum reprezintă o selecție realizată de Lidia, dar o consideră destul de sărăcăcioasă.

“Dacă mă gândesc bine, mi-ar trebui volume întregi pentru a cuprinde toată opera tatălui meu. Tata a fost și un scenarist de film și poet, a scris eseuri aforisme, discursuri și poezii și miniaturi biblice și o teză de doctorat, dar o avea și pe a doua în lucru. Astfel încât este foarte greu să cuprinzi într-un singur volum toată opera lui sau măcar ceea ce ar putea fi cel mai semnificativ din opera lui. Am încercat pe repede înainte să concep un volum în care să concentrez articole poezii, elegii, aforisme ale tatălui meu importante pentru teme care anul acesta al alegerilor mai mult ca oricând ne dor pe noi românii: credința, națiunea, patriotismul”, a concluzionat Lidia Vadim.

Comentarii

comentarii