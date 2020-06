Lidl își extinde rețeaua din România cu două noi magazine, unul în Timișoara și unul în București

Lidl continuă investițiile în România prin inaugurarea a două noi magazine pe data de 11 iunie, unul în București și unul în Timișoara, creând astfel în total peste 50 de noi locuri de muncă. Totodată, pentru că sănătatea angajaților și a clienților este prioritară pentru Lidl, și în cele două unități se vor aplica măsurile împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2 luate de retailer în rețeaua din România. Lidl le recomandă clienților să respecte, în același timp, măsurile individuale de prevenție în timpul cumpărăturilor.

Noul magazin Lidl din București se află pe Bulevardul Theodor Pallady, Nr. 51, iar cel din Timișoara este situat pe Calea Circumvalațiunii, Nr. 4. Fiecare magazin are o suprafață de vânzare de peste 1.300 m² și peste 120 de locuri de parcare. În magazinul din București vor lucra peste 20 de angajați, iar în cel din Timișoara, 30.

Orarul de funcționare al celor două magazine va fi de luni până sâmbătă, între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Lidl optimizează constant formatul magazinelor, astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului, dar și să ofere o experiență de cumpărături cât mai bună. Prin utilizarea unor tehnologii avansate din domeniul construcțiilor și în conformitate cu normele de protecție a mediului, noile magazine Lidl din București și Timișoara dispun de soluții și tehnologii moderne, care asigură standarde înalte de eficiență energetică. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED, cu senzor de prezență, sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de ventilație.

În plus, magazinul din București dispune de un acoperiș verde cu o suprafață de peste 800 m2, fiind cel de-al unsprezecelea astfel de magazin din portofoliul Lidl din România. Acoperișul verde oferă o multitudine de beneficii ce țin de protecția mediului înconjurător. Acesta contribuie în primul rând la eficiența energetică a clădirii, prin menținerea unei temperaturi constante pe parcursul întregului an. În același timp, vegetația amplasată pe acoperiș are rolul de a filtra în mod natural apa pluvială, datorită multiplelor straturi componente, și de a reduce în același timp cantitatea de apă deversată în sistemele de canalizare.

Totodată, pentru că sănătatea angajaților, a clienților și a partenerilor este prioritară pentru Lidl, și în noile magazine din București și Timișoara se vor aplica măsurile împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2 luate de retailer în rețeaua din România. Printre acestea se numără montarea unor panouri transparente de protecție la casele de marcat, limitarea numărului de clienți care pot intra în același timp în magazin, precum și montarea de dozatoare cu soluție dezinfectantă pentru clienți și dezinfectarea constantă a zonelor intens tranzitate și obiectelor expuse (exemplu: toaletele, intrările și ieșirile, vitrinele frigorifice, cărucioarele și coșurile de cumpărături, benzile și POS-urile de la casele de marcat etc).

În plus, pe baza recomandărilor oficiale ale autorităților, Lidl face o serie de recomandări pentru clienți, publicate atât online, cât și în incinta magazinelor. Printre cele mai importante recomandări se numără plata cu cardul bancar, evitarea zonelor aglomerate, atingerea doar a fructelor și legumelor pe care doresc să le cumpere și păstrarea distanței recomandate față de alte persoane. Pentru a-i ajuta pe clienții care așteaptă la casă să păstreze distanța recomandată față de cei din jurul lor, și în noile magazine Lidl din București și Timișoara se găsesc indicatoare pe podea în zona caselor de marcat. În același timp, pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2, Lidl face apel la solidaritatea clienților pentru a respecta la rândul lor atât recomandările autorităților, cât și măsurile individuale de prevenție în timpul cumpărăturilor.

Inaugurarea magazinelor din orașele București și Timișoara continuă strategia companiei de a oferi zilnic românilor produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preț, într-o largă varietate de sortimente. Lidl reușește să respecte această misiune investind constant în sustenabilitate, la baza acțiunilor companiei stând eficiența și demersurile de dezvoltare durabilă. În plus, Lidl promovează cu consecvență colaborarea cu producătorii locali, multe dintre mărcile de calitate comercializate în rețea fiind produse în România.

