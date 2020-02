Lidl Timișoara, cruzimea și ignoranța

Nu este prima oară că rețeaua LIDL este în atenția opiniei publice. Fie pentru unele mărfuri, fie pentru abuzuri comportamentale, fie pentru stilul penibil, dur, lipsit de politețe al angajaților de la case, care din spaima urmării vitezei lor de lucru de către niște manageri grobieni, pur și simplu, impun o viteză incredibilă scanării produselor cumpărate, în exasperarea cumpărătorilor. Dacă am fi mai hotărâți, ar urma să boicotăm această rețea, în care marfa este aruncată, adesea, spartă (am pățit cu iaurturi și cu alte produse, am protestat, am scris și atunci, desigur), dar mai grav este că se ”sparge”… relația interumană. Se crispează între norme absurde, reguli de tip ”armat”, prusac, ce au făcut posibilă ignorarea unui om. Apoi, a unui om mort!

Subiectul este promovat pe toate canalele mass – media, Lidl a dat un comunicat de presă (publicat, de altfel, în Ziua de Vest), în care încearcă o explicație penibilă, din care ar trebui să înțelegem așa: a murit un om, s-a sunat la SMURD, corpul neînsuflețit a fost izolat (ha, cică!), dar, ce să facă ei, angajații, dacă… cumpărătorii au năvălit prin altă parte? Apoi, ei, cumpărătorii au mai și umblat nepăsători printre rafturi, cu sărmanul corp neînsuflețit la picioarele lor.

Cred că nici în războaiele Evului Mediu nu puteau fi mai ignoranți decât acești roboți, plătiți să fie în aceste roluri, din care ucid suflete. Cum s-a simțit familia acestui bărbat? Soția? Copiii? Frații? Colegii lui de serviciu? Un trup fără suflare, ocolit ca și cum nu ar fi fost o ființă superioară, de niște trecători prin Lidl, numiți ”cumpărători fideli”.

Lidl ar fi trebuit, spun specialiștii în astfel de cazuri, să oprească toată activitatea, până când autoritățile și-ar fi făcut datoria. Este lăcomia prea mare? Este mercantilismul la cote atât de ridicate?

Cine mai suntem noi? Ce mai este Timișoara noastră dragă, centrul civismului românesc? Poarta de intrare a occidentului ce vine încă în România pentru Dracula? Cine mai suntem noi, timișorenii renumiți pentru cavalerism, empatie, nonagresivitate?

Poate nu mai suntem….

Orice barbar ar fi făcut la fel: om doborât, om la pământ, ce contează? Mai importante sunt mâțele și câinii. Nu?

Ne dezumanizăm, iar Lidl este, în acest caz, câmpul de desfășurare al unei cruzimi sufletești, fără margini.

