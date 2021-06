Liga Studenţilor UVVG Arad şi-a ales noua conducere, cu Arnold Marchiş preşedinte

Organizație studențească activă la nivelul întregii universități, Liga Studenţilor UVVG (pe scurt, L.S. U.V.V.G.), reprezintă și apără drepturile studenților, organizează proiecte și activități în interesul comunităţii arădene şi a studenţilor universităţii, pe o gamă largă de profiluri. Scopul principal al Ligii este reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor academice, profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, elaborarea, desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii, educării studenţilor şi a altor categorii de tineri, prin reprezentanţii săi în diferitele foruri, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea învăţământului românesc. Se poate înscrie în L.S. U.V.V.G. orice student care este înscris la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, toţi membrii fiind egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Ligă.

O nouă conducere

În urma Adunării Generale a fost aleasă noua conducere a Ligii Studenţilor UVVG, preşedinte fiind Arnold Marchiş. Student în anul 3 la Medicină în limba engleză, şef de promoţie, Arnold Marchiş a trăit 20 de ani în Anglia, unde a mai absolvit o facultate, ca şef de promoţie, cea de Ştiinţe Biomedicale cu Honours la Liverpool John Moores University (LJMU) la vârsta de doar 20 de ani şi 9 luni. Are vocaţie de lider, fiind prefect doi ani la liceul din Anglia, reprezentantul clasei la Colegiu şi a făcut parte din Consiliul de conducere la facultatea absolvită.

Iată-i şi pe ceilalţi componenţi ai echipei de conducere a Ligii Studenţilor UVVG: Cenzor – Anca Stoica, Drept, an 2 (şef de an); Vicepreşedinte englezi – Iremeka Henry Chiagoziem, Medicină, an 4, din Nigeria (şef de an); Vicepreşedinte francezi – Zakaria Telmoudi, Medicină, an 4, din Maroc (şef de an); Vicepreşedinte români – Bogdan Suceveanu, Medicină, an 3 (şef grupă); Secretar general – Jacqueline Bellinger, Medicină, an 4, din Germania; Director resurse umane – Ioan Stan, Medicină, an 4; Director financiar – Igbojionu Precious Gift Ifeyinwa, Medicină, an 2, din Irlanda (şef de an).

„Liga Studenţilor UVVG este implicată activ în acțiuni de voluntariat, fapt dovedit şi la Maratonul Vaccinării desfăşurat în colaborare cu autorităţile locale, cât şi prin activitatea de la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Arad. Avem privilegiu ca din Ligă să facă parte colegi implicaţi în viaţa academică şi extra-curriculară, o echipă frumoasă şi diversă, formată din studenți înscriși la toate programele de studii ale universității, veniţi din toate colţurile lumii să studieze la Arad, iar împreună ne dorim să organizăm cât mai multe activități și evenimente reușite pentru arădeni și comunitatea studențească. Scopul meu, în calitate de preşedinte LSUVVG, este ca arădenii să privească spre un viitor post-pandemic cu încredere şi mândrie faţă de cei care îi ajută. Mulţumiri deosebite doamnei Rector Prof. Univ. Dr. Coralia Adina Cotoraci, pentru încrederea în viziunea Ligii şi susţinerea acordată în toate activitățile studențești pe care le-am desfășurat”, a declarat Arnold Marchiş, președintele Ligii Studenților UVVG Arad.

