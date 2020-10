Liliana Oneț, prefectul de Timiș, la o cafea ”fără botniță”, cu Dan Bittman, pe o terasă din Pipera

Săptămâna trecută, în ziua în care România și Timișul înregistrau un record la capitolul număr de infectări, Dan Bittman, o voce a mișcării ”anti botniță”, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, în care, supărat pe autorități, își chema prietenii la terasă. El s-a ținut de cuvânt și a ieșit. Fotoreporterii Click! l-au surprins puțin mai târziu, la o cafea cu o prietenă, nimeni alta decât Liliana Oneț, prefectul de Timiș. Cei doi au fost fotografiaţi pe o terasă din Pipera, de jurnaliştii de la Click.ro, care, nu știau cine este ”personalitatea” cu care s-a întâlnit cântărețul şi i-au blurat faţa, pentru a-i proteja identitatea. Doar că Liliana Oneț este o persoană publică, ce a lipsit de la serviciu, Prefectura Timiș, în plină pandemie, când la Timișoara se pregătea introducerea măsurilor de ”Cod roşu”. De altfel, prefectul a lipsit în acea perioadă de la întâlnirile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/

„Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat Dan Bittman.

Prefectul de Timiș a susținut inițial că ”nu știu despre ce este vorba”,. Liliana Oneț a devenit nervoasă, spunând: ”nu știu despre ce fotografie este vorba. Nu am ce declaraţii să dau pe un subiect care nu are legătură cu job-ul meu. Dacă mă voi întâlni (cu Bittman – nr.) în privat nu e problema presei (…) Nu a existat nicio întâlnire cu Dan Bittman”, conform debanat.ro.

