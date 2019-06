„Liman Bike Race” – ediţia a XIV-a

Cea de-a XIV-a ediţie a concursului de mountain bike – „Liman Bike Race” va avea loc duminică, 30 iunie, la Valea lui Liman. Competiţia beneficiază de întregul potenţial al traseelor de cross-country din zona munţilor Poiana Ruscă şi are ca scop principal promovarea ciclismului în zonă. Competiția se va desfășura pe șase categorii de vârstă: Kids (sub 10 ani M/F), Young (10-13 ani M/F), Junior (14-17 ani M/F), Senior (18-34 ani M/F), Veteran (peste 35 ani M/F), Elite (doar masculin). La ediţia din acest an, sunt așteptați să participe cicliști din întreaga țară. Startul concursului se va da de la Complexul turistic Valea lui Liman, la ora 11 (decalat pe categorii), iar concurenţii vor avea de parcurs trasee adaptate vârstei: copiii cu vârsta sub 10 ani – un traeu scurt, în zona de start; categoria 10-13 ani va avea de parcurs un traseu cu o lungime de aproximativ 6-7 km; categoriile 14-17 ani, 18-34 ani și peste 35 ani vor pedala între 30 si 35 km, cu o diferenta de nivel de 900-1000m, foarte tehnic; categoria elite va face două ture de traseu (60 km). Înscrierile se pot face online sau la fața locului. Până în prezent și-au anunțat participarea peste 150 de cicliști din țară și străinătate. Concurenții sub 10 ani vor veni însoțiți de un părinte, iar cei sub 18 ani vor avea nevoie de acordul scris al unui tutore. Câştigătorii vor fi recompensaţi cu diplome şi premii.

