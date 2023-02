Linde Gaz România susține ca partener principal Programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii

Linde, unul dintre cei mai importanți producători și furnizori mondiali de gaze industriale, medicinale, gaze speciale și echipamente a devenit Partener Principal al programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Compania va colabora pe parcursul acestui an cu Asociația „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, alături de ceilalți parteneri oficiali.

Sloganul ediției Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii este „Luminează orașul prin tine!” (Shine your light – Light up your city!), care amintește, pe de o parte, că orașul de pe Bega a fost primul din Europa continentală care a beneficiat de iluminare stradală electrică încă din anul 1884 și, pe de altă parte, este un imbold de stimulare a spiritul creativ, în acest oraș cu o diversitate unică a comunităților locale.

„Timișoara ocupă un loc special pentru Linde Gaz România. Contribuția pe care am avut-o la dezvoltarea economică și industrială a orașului susține, în egală măsură, viața culturală de aici. Cultura are o contribuție cheie în promovarea durabilă a respectului față de mediu, diversitate și în dezvoltarea indivizilor și societăților. Implicarea Linde ca Partener Principal al programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii a fost, astfel, un pas firesc, reflectând angajamentul și valorile companiei”, a declarat Ciprian Islai, Director General Linde Gaz România.

Linde Gaz România s-a implicat constant de-a lungul anilor în dezvoltarea comunității locale, susținând acțiuni pentru protejarea mediului și dezvoltarea educației și culturii locale.

„Evenimentele planificate vor scoate în lumina reflectoarelor spiritul inovator, creativitatea, diversitatea și incluziunea, valori pe care Linde le susține în mod constant nu numai în cadrul organizației cât și în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Suntem onorați să ne aducem aportul la promovarea acestor valori, ca parte din acest proiect de importanță deosebită pentru România”, a declarat Camelia Georgiev, Director de Comunicare Linde Gaz România.

