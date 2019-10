Live in the City! Lansare de album Berti Barbera și Nicu Patoi, la Lugoj

O nouă ediție a spectacolului “Live in the City” va avea loc vineri, 18 octombrie 2019, cu începere de la ora 19.00, la Teatrul Municipal Lugoj. “Anul acesta avem bucuria, dar și onoarea, de a găzdui lansarea albumului “BlueDrops”, a duo-ului Berti Barbera și Nicu Patoi. Este albumul cu numărul cinci al celor doi, unul dedicat blues-ului. Despre acest album, cunoscutul critic muzical și om de televiziune, Mimo Obradov, care va fi prezent și la lansare, a spus: <Azi am ascultat cel mai bun album de blues al anului. Secvența pieselor, aranjamentele muzicale, interpretarea, pulsul irezistibil al sentimentelor redate și alte cele… DAR! Da, producția sunetului am perceput-o ca un dar. Acuratețe, vibrație, naturalețea acusticii, care te face să simți lemnul încă din trunchi, metalul răsucit și șlefuit al muzicuței, pieptul, obrajii, buzele, dinții, te fură la fel ca și ritmul neintruziv, subtil, hipnotic. Bravo! Nicu Patoi, Berti Barbera & Victor Panfilov. You certainly got the blues. Drop by Drop>. Berti Barbera & Nicu Patoi au mai concertat în Lugoj și în anul 2012, în cadrul Festivalului Internațional de Blues “BluesFest”, dar și în 2016, în cadrul Galei Internaționale de Blues-Jazz, cu formația Platonic, ai cărei membri sunt. În deschidere, va concerta <Vali Ivanescu Acustic Trio>, un trio compus din muzicieni cunoscuți lugojenilor, Vali Ivănescu, chitară și voce, Daniela Marcu, percuție și Tavi Logoș, chitară. Sunt convins că publicul cunoscător de muzică din Lugoj va aprecia valoarea invitaților. Vor fi două concerte, în cadrul spectacolului “Live in the City”, de un foarte ridicat nivel artistic”, a declarant Augustin Bercean, coordonatorul evenimentului muzical. Manifestarea este organizată de către Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, al Primăriei și Consiliului Local Lugoj.

