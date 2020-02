Live pe Facebook! Șofer beat, încătușat de polițiști, după ce a făcut scandal

Un barbat de 54 de ani din Hitias a facut un scandal monstru dupa ce a fost prins baut la volan. Individul a fost oprit de oamenii legii la un control cu efective marite, pe o ulita din satul unde locuieste. Barbatul a acceptat sa sufle in etilotest insa, cand a vazut ca aparatul indica faptul ca a consumat alcool, a inceput scandalul. Soferul a refuzat sa prezinte documentele si mai apoi i-a sfidat pe oamenii legii care au fost nevoiti sa solicite ajutorul altor colegi din Lugoj. Barbatul baut s-a dat in spectacol iar un localnic a transmis pe o retea de socializare totul, incercand sa ii intimideze pe politisti. Subofiterii s-au vazut nevoiti sa il imobilzeze si incatuseze pe soferul care s-a linistit si a acceptat intr-un final sa mearga la sectie si la spital pentru continuarea cercetarilor. In urma aventurii, soferul baut s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile si va avea de platit o amenda in valoare de 5.800 de lei.

Sursa: lugojinfo.ro

