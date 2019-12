Locatarii din Piaţa Victoriei nr. 6 vor fi supraimpozitaţi

Au dus cu vorba consilierii locali că îşi vor reabilita faţada palatului, dar nu au făcut-o, iar acum vor fi supraimpozitaţi. Este vorba despre imobilul din Piaţa Victoriei nr. 6.

În plenul de marţi, primarul Nicolae Robu le-a cerut consilierilor să rămână fermi în acest sens şi chiar dacă se pierde un proces, trebuie reluat.

“Trebuie să rămânem fermi pe poziţie şi să nu ţinem partea celor care nu înţeleg că a avea o proprietate presupune şi beneficii şi obligaţii. A avea o proprietate în zona zero a unui oraş ca Timişoara este un lucru deosebit care te onorează. Să pună toţi locatarii umărul să şi le renoveze. Pe mine mă miră să văd diverse instituţii că în loc să salute măsurile luate care produc rezultate, iar eu mi-am asumat electoral, pentru că atunci când pui 2.000 de oameni la supraimpozitare, nimeni nu va gândi negativ la altcineva decât la adresa primarului, chiar dacă votul e dat în CLT la propunerea primarului. Să rămânem pe poziţie, unde pierdem în instanţă reluăm de la capăt, dar nu cred că ne putem permite să lăsăm oraşul ca şi când ar fi ţara nimănui. Vreau ca Piaţa Victoriei să-şi schimbe faţa în anul 2020, când absolut toate clădirile să fie reabilitate. Îmi asum că am dat dispoziţii PNLT să facă controale săptămânale şi să dea amenzi atâta cât permite legea. Nu vrem să punem pe nimeni la supraimpozitare pentru a aduna bani la bugetul local.

Ţineţi minte că am venit în CLT şi am propus să ridicăm suraimpozitarea la imobilul Piaţa Victoriei nr. 6, dar din păcate nu au onorat încrederea pe care noi am avut-o în ei. Ne-au tot dus cu vorba, dar vom trece la amenzi din nou şi acolo, dacă atâta obraz există”, a explicat primarul Nicolae Robu.

Fostul viceprimar Adrian Orza a intervenit: “Voiam să atrag atenţia asupra procedurii. Sper ca termenul cerut proprietarilor pentru reabilitare să nu mai fie, aşa cum a apărut în presă, prea scurt, de o lună de zile sau de câteva luni. Apoi, nimeni nu cred că înţelege cineva din oraş că această supraimpozitare este pentru a aduce bani la bugetul local pentru că suma în sine raportată la valoarea bugetului este infimă. Pe de altă parte, sigur că asumarea a fost în CLT, iar când nu a fost unanimitate s-a datorat unor excepţii interpretate diferit, în favoarea sau în defavoarea proprietarului. Din punctul meu de vedere, ideea în sine este sănătoasă, dar trebuie pliată ca procedură pe situaţia de fapt care să presupună lipsa unor erori din partea executivului”.

Edilul a reamintit faptul că CLT, cu acea HCL din 2013, a venit cu oferta maximală de ajutorare, dar s-au izbit de refuzul proprietarilor de a face consolidarea la seism pentru a beneficia de sprijinul de 50% din partea primăriei.

“Nu CLT e de vină că nu-i ajută pe proprietarii privaţi să-şi reabiliteze clădirile. Nu se poate mai mult conform legii, care are anumite cerinţe. Trebuie acel certificat de rezistenţă la seisme. Noi nu se asumăm, ca CLT, să plătim noi acel certificat. De aici pleacă totul. Se impune consolidare, consolidarea e scumpă, iar ei spun nu facem. Mai e un aspect ă fiind clădiri monument trebuie lucrat cu anumite firme abilitate. Nu noi am impus asta.

Unii mi-au spus că dacă-i lăsăm să facă cu anumite firme va fi foarte frumos, dar legea nu permite oricărei firme să intervină. Nu noi ne ocupăm de asta”, a afirmat primarul.

Consilierul independent Adrian Orza a reamintit că în timpul administraţiei precedente a existat un program al nemţilor de dezvoltare durabilă, prin care firme de la noi erau învăţate cum să facă astfel de renovări la clădiri monument.

“Cred că ar trebui să existe până la urmă o recomandare din partea PMT a listei de firme care au beneficiat de programul german pentru a sprijini firmele să înveţe să reabiliteze astfel de clădiri. Nu ne putem permite să facem reabilitări cu tot felul de Dorei. Vorbim despre Piaţa Victoriei şi lucrurile ar trebui privite altfel, sunt probleme de infrastructură, de şarpantă şi cred că ar trebui să informăm inclusiv instituţii ale statului care au sediile în astfel de clădiri să-şi pună în buget sume necesare reabilitării. Nu le putem cere doar cetăţenilor, iar firmelor, nu. Statul ar trebui să aibă astfel de bugete”, a spus Orza.

Nicolae Rovu a punctat că sunt şi clădiri ale statului, ale MApN şi altele, dar au început să le refacă.

Consilierul liberal Simion Moşiu a remarcat că este o lipsă crasă de forţă de muncă în sectorul construcţii şi că firmele sunt puţine cele care câştigă licitaţiile, iar ulterior dau în antrepriză o parte din lucrări pentru a câştiga timp. Fiind puţine, preţul perceput pentru reabilitări este mare.

