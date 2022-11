Locuitorii comunei Dudeștii Noi pot scăpa gratuit de deșeurile periculoase sau voluminoase. Când are loc campania primăriei?

Primăria Dudeștii Noi organizează în următoarele zile o campanie de colectare a deșeurilor periculoase și una de colectare a celor voluminoase. Prima, cea pentru deșeuri periculoase, va avea loc pe 17 noiembrie, în timp ce cealaltă, pentru deșeuri voluminoase, va avea loc cinci zile mai târziu, pe 22 noiembrie. Ambele se vor desfășura pe platforma fostului COMTIM, fiecare de-a lungul unei singure zile, între orele 10.30 la 18.30.

Reprezentanții primăriei explică și care sunt deșeurile acceptate:

„Ce sunt deșeurile periculoase? Sunt ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, ambalaje metalice care contin o matrica poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase; baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii, solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi, altele decât cele comestibile, detergenți cu conținut de substanțe periculoase, butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri din lemn cu conținut de substante periculoase, pesticide, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase..

Ce sunt deșeurile voluminoase? Sunt deșeuri solide de mari dimensiuni (mobilier, obiecte de uz-casnic și sanitar, saltele, etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale, neasimilabile deșeurilor menajere”.

