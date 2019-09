Lovitură grea pentru Nicolae Robu de la Facebook

Cea mai mare rețea socială a început să testeze ascunderea numărului de like-uri al posturilor, pentru a vedea ce efect are asupra oamenilor și cum se schimbă exprimarea acestora în cadrul rețelei. După ce vreme de mai multe luni a testat formele și mijloacele tehnice prin care ar fi mai bine să realizeze această modificare, Facebook a început testele propriu-zise direct în cadrul rețelei sociale.

Astfel, pentru început doar în Australia, Facebook nu mai afișează sub postări numărul de like-uri. Utilizatorii pot vedea sub postări un text de genul “Lui X și altor persoane le-a plăcut această postare”, X fiind aici unul din prieteni. Un click pe acest text va deschide o fereastră, ca și până acum, unde poate fi văzută lista cu toți oamenii care au dat like. Aici, dacă ține neapărat, utilizatorul poate număra manual, pentru a vedea câte like-uri a primit.

Unul dintre cei afectați de măsură va fi, cu siguranță, primarul Timișoarei Nicolae Robu. Activitatea acestuia se bazează pe feedback-ul primit de la prietenii săi de pe rețeaua de socializare. Multe dintre deciziile controversate ale primarului au fost justificate de impactul pozitiv al postărilor acestuia pe Facebook. Cererea lui Robu de like-uri a devenit o obișnuință, edilul avansând chiar ideea de a organiza dezbateri publice pentru proiectele primăriei (obligatorii prin lege) pe rețeaua de socializare. Anul acesta Robu a ajuns la performanța de a lansa până acum 80 de sondaje de opinie pe Facebook.

Oficial, Facebook spune că ascunderea numărului de like-uri se face pentru ca oamenii să se simtă mai bine fără presiunea succesului propriilor postări. Fără această presiune, compania americană speră ca utilizatorilor să le vină mai ușor să posteze și, astfel, să crească numărul postărilor.

