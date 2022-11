Lovitură grea pentru traficanții de țigări. TIR cu marfă în valoare de 1,5 milioane de euro, confiscat de Poliția de Frontieră

Politistii de frontiera au confiscat un TIR incarcat cu tigari de contrabanda in valoare de 1,5 milioane de euro, in urma unei actiuni de amploare.

“In data de 26.11.2022, ora 00.05, Politia de Frontiera a executat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, in urma careia a fost oprit, in localitatea Malovat, judetul Mehedinti, un barbat de cetatenie bulgara, de 47 de ani, la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca.

In urma efectuarii controlului asupra semiremorcii, politistii de frontiera au descoperit cantitatea de 555.000 pachete tigari, fara marcaje fiscale.

Tigarile, in valoare totala de 1.500.000 de euro si automarfarul au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza politistii de frontiera efectueaza cercetari fata de cetateanul bulgar sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta -Turnu Severin pentru luarea unei alte masuri preventive”, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.

Comentarii

comentarii