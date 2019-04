Timișoara ia foc! Nu este o metaforă, este o constatare tristă a unei realități jalnici, pe care, degeaba încearcă să o cocoloșească lingăii din jurul puterii locale, nu le mai merge. Toate resursele emoționale ale populației Timișoarei, a acelei populații care este ancorată cu rădăcini adânci aici, iubind orașul și zona, sunt epuizate. Într-un cuvânt, gata! Grămezile de gunoi, numite, așa, metaforic, clandestine, deși ele sunt la vedere, și pentru orbi, și pentru proști, au început să ia foc. La numai un pas de redacția ”Ziua de Vest”, pe bulevardul ce poartă numele bravului general, Ion Dragalina, una dintre grămezile ”neobservate” de competenții primăriei, a luat foc! Focul a distrus și câteva mașini, parcate, regulamentar, pe marginea drumului spre Gara de Nord, aproape de podul ce nu se mai termină de reparat. Aproape de focarele de infecție și dezordine ale unui oraș ce nu mai respiră.

Domnul Nicolae Robu nu pricepe. Proprietarii mașinilor vor da Primăria Timișoara în judecată. Cineva va trebui să le plătească daunele produse prin neglijența administrației locale. Domnul Robu nu merge pe străzi, ba, merge pe cele centrale, dar nu merge pe Musicescu, Mureș, Aurel Popoviciu, Vasile Lucaciu, Splaiul Vladimirescu, nu vrea să vadă realitatea care-l prinde din urmă. Îl prinde și-i va cere socoteală.

Știe, oare, domnul Robu, că speranțele PNL la alegerile pentru Parlamentul European, cu o lansare atât de frumoasă la Timișoara, se năruiesc sub grămezile de gunoaie ale orașului? Că USR are deja câteva procente în plus, la ultimele sondaje de opinie, peste PNL? Și că pentru asta se va face decontul? Și că decontul va fi greu! Știm că se pricepe foarte bine la aranjarea lucrurilor, la alegeri cu ”proaspăt intrați”, care nu vor mai trece niciodată nici pe la PNL, nici pe la alte… organizații, numai ca să voteze cum dorește ”stăpânul”, știm că are senzația invincibilității și a nemuririi, dar Doamne, cât este de fals totul! După el, și alții… se vor arde, precum mașinile sărmanilor cetățeni, nevinovați, care și-au ”permis” să aibă încredere în administrația Timișoarei.

Timișoara este într-o tensiune vizibilă. Dacă la sfârșitul săptămânii trecute, orașul era plin de vizitatori din apropierea Timișoarei, dacă centrul era ca o vitrină, pe care se aruncaseră ouă clocite, pe care se aruncaseră roșii putrede, și nimeni nu mai vedea frumusețea florilor, atunci corul marionetelor ce cred că ar putea cânta, nu este decât un grup de gorile care nu articulează cuvinte. Nu. Doar sunete sălbatice.

Orașul a luat foc. Cine stinge focul?

