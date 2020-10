Lucian Dolcu, procuror la DNA Timișoara, acuzat că a hărțuit-o sexual și șantajat-o pe soția însărcinată a unui avocat din Arad

La Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului General, a fost depusa o plangere penala Lucian Dolcu, procuror la DNA Timisoara, este acuzat de hartuire sexuala si santaj.

Magistratul ar fi abordat-o pe sotia unui cunoscut avocat din Arad, insarcinata in luna a VII-a, pe retelele de socializare, spunandu-i ca este frumoasa, ca este atras de ea, iar la finalul primei abordari sa o felicite pentru sarcina.

Initial, mesajele au fost trimise de pe un cont fals, pentru ca, mai apoi, discutiile sa se incinga pe whatsapp, unde procurorul a trimis mesaje de dragoste si chiar selfiuri din biroul sau de la DNA Timisoara.

Sotia avocatului in discutie si-a anuntat sotul ca are un curtezan fierbinte pe Facebook si, impreuna, au decis sa mearga mai departe, sa discute cu acea persoana, pentru a-i afla identitatea reala.

In momentul in care Lucian Dolcu s-a deconspirat si, pentru autentificare, a trimis chiar o serie de poze din sediul DNA, cuplul din Arad a sesizat Parchetul General, solicitand si protectie impotriva procurorului.

„Solicitam sa se ia toate masurile legale care se impun pentru a ne proteja de acest individ care are astfel de porniri bolnave si animalice. Din cate am auzit, acesta ar detine legal un pistol motiv pentru care va solicitam sa dispuneti ridicarea de urgenta a acestuia. Imi este teama pentru viata mea si siguranta familiei mele.

Consider ca am de a face cu un psihopat capabil de orice, motiv pentru care va solicit tragerea la raspundere a acestuia pentru fapta savarsita, fapta care imbraca elementele constitutive ale infractiunii de hartuire, asa cum este ea prevazuta in art.208 alin 2 Cod penal”, se mentioneaza in plangerea depusa la Parchetul General in data de 30 septembrie 2020.

Femeia spune ca mesajele procurorului au avut un puternic impact emotional asupra sa, datorita continutului vulgar si bolnavicios care, pur si simplu, au oripilat-o si i-au creat o stare de temere reala, simtindu-se supravegheata si urmarita de catre un obsedat sexual bolnav mintal.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii