Lucrările la drumul de legătură dintre A1 (Arad – Timișoara) și DN 69 se apropie de 70%. Sorin Grindeanu: “Va fi gata la final de august, început de septembrie”

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a fost în vizită, sâmbătă, pe șantierul drumului de legătură dintre Autostrada A1 (Arad-Timișoara) și DN 69. Stadiul lucrărilor la drumul care va avea profil de autostradă, cu patru benzi, este de aproximativ 70 la sută.

“E un proiect la care noi timișenii ținem foarte mult. Este un proiect aflat în stadiu de 70 la sută, dacă nu chiar mai bine. Este această descărcare din A1 până la intersecția de la Sânandrei. O coborâre decentă din autostrada A1 către Timișoara, în regim de autostradă. Undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, acest proiect va fi finalizat. E important pentru orașul nostru. Este al doilea exemplu pe care îl avem în Banat, unde am avut un constructor care nu s-a ținut de treabă, am reziliat contractul, la fel ca pe centura Sud, am avut un nou contract, cu constructori serioși, care s-au ținut de treabă. Undeva în vara acestui an va fi finalizat și acest proiect”, a declarat Sorin Grindeanu.

Pe cei aproape 10 kilometri ai acestui nou sector de drum național constructorul, Strabag, este mobilizat cu aproape 200 de utilaje și peste 300 de oameni.

Construcția drumului de legătură A1-DN69 are o valoare de aproximativ 235 milioane lei, este finanțată prin Programul Transport 2021-2027.

După deschiderea acestui drum se va asigura a treia conexiune modernă între Timișoara (zona localității Sânandrei) și A1.

Comentarii

comentarii