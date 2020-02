Lucrările la parcarea de două milioane de euro din parcul industrial al Consiliului Judeţean demarează în acest an

Consiliul Judeţean Timiş şi-a anunţat deja intenţia de a investi două milioane de euro pentru realizarea unei parcări speciale pentru camioane de mare tonaj, în Parcul Industrial Tehnologic Timişoara. Acesta, aflat în administrarea instituţiei, este situat în afara oraşului, pe DN6, la câţiva kilometri de zona urbană, pe drumul care leagă Timişoara de graniţa cu Ungaria de la Cenad şi Sânnicolau Mare.

În incinta parcului industrial se află şi sediul Vămii, în consecinţă, traficul rutier de mare tonaj este destul de mare în acea zonă. Pentru o mai bună procedură de lucru a Vămii, această nouă parcare ar fi extrem de necesară o astfel de investiţie, a spus unul dintre consilierii judeţeni. Întrebat, în cadrul şedinţei de plen de miercuri asupra investiţiei, Călin Dobra, şeful instituţiei a răspuns interpelării.

„Parcarea e pe lista de investiţii, se demarează lucrările în acest an. Noi nu am promis absolut nimic Biroului Vamal, doar că îi vom sprijini, acordându-le locaţia cu titlu gratuit. Cred că e un sprijin mai mult decât suficient demersul pe care l-am făcut noi. Legat de parcare, tocmai în ideea de a dezvolta activitatea în parcul industrial am demarat împreună această investiţie”, a spus Dobra.

Recuperarea banilor investiţi se va realiza, conform planului, din plata de către camionagii a parcării, pe durata în care acestea vor staţiona în zona industrială, fie la firmele care activează aici, fie la Vamă.

