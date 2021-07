Lugojeanul Sergiu-Ionuț Novac, pe primul loc la un concurs internațional de matematică pentru studenți

Un nou rezultat de excepție pentru lugojeanul Sergiu-Ionuț Novac, fost elev al Liceului Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj. La cea de-a XV-a ediție a South Eastern European Mathematical Competition for University Students – SEEMOUS 2021, Sergiu-Ionuț Novac, care este student al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București, s-a clasat pe primul loc, obținând medalia de aur. La acest concurs internațional de matematică pentru studenți, desfășurat în Agros (Cipru), trei studenți de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București s-au clasat pe primele trei locuri. Alături de Sergiu-Ionuț Novac au fost recompensați cu medalie de aur și Dan-Ștefan Dumitrescu și Vlad-Nicolae Robu, iar Ana-Teodora Bercaru, tot de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, a obținut medalie de argint. La ediția din acest an a South Eastern European Mathematical Competition for University Students – SEEMOUS 2021, au participat studenți de la 10 universități din Grecia, Cipru și România.

