Lugojul încearcă să obțină fonduri europene pentru construcția unui spital nou

Noua administrație liberală a Lugojului și-a propus să construiască un nou spital în municipiu. Primarul Claudiu Buciu a anunțat că a fost elaborat deja un studiu de prefezabilitate pentru construirea unui spital nou cu fonduri europene, care va fi supus aprobării în ședința Consiliului Local de la sfârșitul acestei săptămâni. „Încercăm să obținem finanțare europeană pentru construcția unui spital nou. Am făcut primii pași și am întocmit un studiu de prefezabilitate, care a fost deja recepționat și va fi aprobat în Consiliul Local săptămâna aceasta, vineri, pentru a putea trece la etapa următoare de proiectare, adică studiul de fezabilitate. De asemenea, în paralel, vom încerca să accesăm o finanțare pentru construcția unui spital modular, de dimensiuni mai mici, dar care ar fi foarte necesar desfășurării activității noastre. (…) Sperăm să avem studiul de fezabilitate pentru spitalul nou finalizat în maxim două luni, adică până undeva la jumătatea lunii martie și apoi să obținem finanțarea pentru construcția spitalului nou. Concurența însă va fi acerbă, pentru că sistemul sanitar din România este la pământ, în general. Suntem <favorizați> că avem un spital foarte vechi, dar nu știm cu certitudine dacă vom obține finanțarea. Am încercat să proiectăm un spital astfel încât, chiar dacă nu obținem finanțarea, să putem să-l construim în pași mai mici, cu finanțări mai mici, într-o perioadă mai lungă de timp. Noul spital va fi pe locația actuală și vom păstra clădirea din față”, a declarat primarul Claudiu Buciu.

