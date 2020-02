Lugojul poate beneficia, încă din acest an, de cele 9 autobuze electrice

Administrația lugojeană a anunțat că municipiul Lugoj are șansa de a beneficia, încă din acest an, de cele 9 autobuze electrice, ce vor fi achiziționate printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În această perioadă se află în curs licitația privind cumpărarea celor 9 autobuze electrice, care vor avea o lungime de zece metri și o capacitate de minimum de 50 de pasageri, destinate transportului public de călători în municipiul Lugoj, licitație care include și achiziționarea a trei stații de încărcare rapidă și a nouă stații de încărcare lentă, toate în valoare de circa 4,5 milioane de euro. „Municipiul Lugoj are șansa de a beneficia de cele 9 autobuze electrice împreună cu stațiile de încărcare aferente încă din acest an. Licitația a fost reluată în data de 13 februarie și are ca termen limită de depunere a ofertelor data de 19 martie, ora 15.00. Ofertantul care va fi declarat câștigător va semna contractul de furnizare cu noi, Municipiul Lugoj. Acest fapt este deosebit de important pentru orașul nostru mai cu seamă că licitațiile de cumpărare a autobuzelor electrice au eșuat în cazul altor 7 orașe, respectiv Baia Mare, Constanța, București, Drobeta Turnu Severin, Craiova, Bistrița și Suceava. De când am hotărât să acordăm transport în comun gratuit pentru lugojeni cel mai important deziderat al nostru în această direcție a devenit să transformăm transportul în comun într-unul modern și nepoluant ca să atragem astfel un număr tot mai mare de cetățeni către utilizarea transportului în comun în detrimentul celui cu mașinile personale” a declarat Francisc Boldea, primarul municipiului Lugoj.

