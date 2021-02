Lugojul se retrage din ADI Apă – Canal Timiș

Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, a anunțat că cel de-al doilea municipiu al județului se va retrage din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș, condusă de Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. “Ne vom retrage din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș. Vom da o hotărâre de consiliu local prin care solicităm retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal, pentru că nu ne mai ajută la nimic faptul că suntem în această asociație. Și așa am fost primiți greu și doar atunci când nu ne mai ajuta cu nimic. Dacă am fi fost primiți la momentul oportun am fi beneficiat de investiții majore pe care Aquatim, ca operator regional, putea să le facă și la Lugoj. Dar s-a depășit acel moment. Acum toată lumea fuge de noi pentru că datoriile sunt enorme și nimeni nu vrea să preia societatea Meridian 22 (operatorul lugojean de apă-canal – n.r.). Deci, vom ieși din ADI Apă-Canal pentru a nu fi în situația de a ne trezi fără operator. Vom înființa un serviciu propriu al primăriei de apă-canal care să preia activitățile de la Meridian 22, la momentul oportun”, a declarat primarul Claudiu Buciu. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale membre. Din asociație fac parte Consiliul Județean Timiș împreună cu 79 de comune și orașe.

Comentarii

comentarii