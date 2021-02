Lugojul va achiziționa… autobuze second-hand

Municipalitatea lugojeană intenționează să înființeze un serviciu de transport public al primăriei, pentru că și activitatea de transport public de călători va fi afectată de situația dezastruoasă în care se află societatea Meridian 22, aflată în pragul falimentului, care în prezent se ocupă de transportul public de călători în Lugoj. „Vom înființa și un serviciu de transport public al Primăriei Municipiului Lugoj, pentru că și activitatea de transport va fi afectată, ea desfășurându-se în prezent sub Meridian 22”, a anunțat primarul Claudiu Buciu. Edilul lugojean a mai menționat și că, municipalitatea are în vedere achiziționarea unor autobuze second-hand și a câtorva microbuze pentru transportul școlar, pentru că nu se știe când Lugojul va primi cele nouă autobuze electrice. „La transport în comun va trebui să achiziționăm autobuze. Încă nu am identificat un furnizor. Vom încerca să achiziționăm autobuze second-hand, pentru că nu avem altă posibilitate, nu știm când vom primi autobuzele electrice. Nu ne putem baza pe asta și atunci o să achiziționăm autobuze second-hand și câteva microbuze pentru transport școlar”, a precizat primarul Claudiu Buciu.

