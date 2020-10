Lugojul va avea city manager

Noul primar ales al Lugojului, Claudiu Buciu, care este ╚Öi pre╚Öedintele organiza╚Ťiei lugojene a PNL, a anun╚Ťat c─â liberalii ├«╚Öi doresc o alian╚Ť─â ├«n consiliul local cu USR Plus. Dac─â aceast─â alian╚Ť─â se va face, atunci USR Plus va primi postul de city manager (administrator public), care va fi ├«nfiin╚Ťat. Iar persoana agreat─â de liberali pentru a ocupa acest post este Anca Mic╚Öa Oprea, aflat─â pe lista USR Plus pentru Consiliul local Lugoj, dar care nu a ob╚Ťinut mandatul de consilier local. ├Än noul Consiliu Local Lugoj, PNL va avea 11 reprezentan╚Ťi (din 19), iar USR Plus ÔÇô trei. Celelalte mandate au fost ob╚Ťinute de PSD ÔÇô 4 ╚Öi PMP ÔÇô 1.

