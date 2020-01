Lugojul va trece la transportul în comun cu autobuze electrice

Primarul Francisc Boldea a făcut „o radiografie” a evoluției transportului în comun din Lugoj, anunțând derularea unui proiect privind modernizarea infrastructurii rutiere în zona centrală a municipiului, precum și trecerea la un transport în comun modern și nepoluant, cu nouă autobuze electrice. „De la situația dezastruoasă din anul 2008, când transportul în comun era practic inexistent, la un transport modern și nepoluant cu 9 autobuze electrice, cu 3 stații de încărcare fixe, cu 9 stații de încărcare mobile, cu o investiție totală de peste 4,5 milioane de euro, având contractul de finanțare semnat din anul 2019 și licitația pentru mijloacele de transport în curs, cu termen de finalizare în acest an, a fost un drum lung. Creșterea foarte mare a numărului de autovehicule în municipiul Lugoj ne-a determinat să acordăm o atenție deosebită dezvoltării infrastructurii rutiere. În această direcție, de-a lungul timpului am parcurs câțiva pași importanți. În cursul anului 2009 au fost finalizate lucrările la pasajul rutier cu 4 benzi peste calea ferată de pe strada Buziașului care facilitează acesul autovehiculelor spre cartierul Josif Constantin Drăgan precum și spre orașul Buziaș. În perioada 2009-2010 a fost construită centura ocolitoare a municipiului Lugoj. În lungime de 9,6 km, acest obiectiv a fost realizat cu finanțare de la guvern și prin implicarea directă a Primăriei Municipiului Lugoj în ceea ce privește traseul, mutarea stației de reglare și măsurare gaze, mutarea conductei magistrale de apă de 450 mm. Astăzi pe centura ocoltoare trec zilnic, conform statisticii Ministerului de Interne, cca 10.000 de autovehicule care, dacă ar fi tranzitat municipiul, ar fi blocat complet traficul rutier. Cu sprjinul primului ministru din acea vreme, dl Victor Ponta am propus și am reușit să modificăm master planul de transport pentru partea de vest a țării astfel încât autostrada Nădlac – Deva să se împartă în două, respectiv Nădlac – Lugoj și Lugoj – Deva, și numai așa, a putut fi cuprins și sectorul de autostradă A6 de la Balinț la Lugoj, care este primul sector al autostrăzii A6 Lugoj-Calafat. Aceasta a fost singura soluție prin care Lugojul beneficiază de legătură directă la autostradă spre Vestul Europei și spre Transilvania. Acest fapt a atras investitori importanți în zona noastră. În prezent în municipiul Lugoj este în derulare un proiect privind modernizarea infrastructurii rutiere din zona centrală a orașului pe un traseu care cuprinde străzile: V.V. Delamarina, din dreptul Școlii Gimnaziale nr. 4 – Piața Victoriei, 20 Decembrie 1989, până la Universitatea Europeană Drăgan – Podul de beton, Coloman Wallish, sensul giratoriu de lângă parcul George Enescu – Bucegi – Cuza Vodă – Ep. Dr. Ion Bălan până la sensul giratoriu din apropierea benzinăriei MOL și înapoi pe străzile Ep. Dr. Ion Bălan – N. Bălcescu – Podul de fier – Piața Drăgan – Piața Victoriei. Proiectul prevede lucrări pe întregul traseu menționat ce vor consta în frezarea stratului de asfalt existent și turnarea unui nou strat de uzură de 4-5 cm după ce în prealabil vor fi reparate și aduse la nivel gurile de canal și rezolvate problemele de la infrastructură, respectiv gropi sau denivelări. În următorii 4 ani de zile se va trece la a doua etapă în ceea ce privește modernizarea infrastructurii rutiere. Menționez că anul 2008 circa o treime din infrastructură cuprindea străzi din pămant și balast, o treime erau pavate cu piatră cubică, la începutul secolului trecut, pentru căruțe și restul de circa o treime erau străzi asfaltate, în special de către CNADNR Timiș. fiind drumuri naționale. Astăzi, peste 95% din străzile orașului sunt asfaltate. Cele mai multe probleme apărute pe carosabil (gropi, denivelări) au apărut în urma unor intervenții ale Eon Gaz care permite alimentarea cu gaz metan doar subteran și nu aerian, ale Rom Telecom și mai ales ale Meridian 22 care are obligația de a întreține rețeaua de alimentare cu apă din municipiul Lugoj. Celelalte probleme apărute la carosabil după anotimpul rece s-au rezolvat an de an în primăvară prin lucrări de plombare pe toate străzile afectate. Cele prezentate mai sus dovedesc preocuparea noastră permanentă pentru crearea condițiilor necesare introducerii unui transport public modern și nepoluant cu autobuze electrice, premisă a creșterii calității vieții și sănătății populației de pe raza municipiului Lugoj”, a anunțat primarul Francisc Boldea.

