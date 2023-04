Lumina Sfântă de la Mormântul lui Iisus Hristos a ajuns la Timișoara

„Este deja o tradiție, de câte ori ajunge Lumina Sfântă de la Ierusalim la Timișoara, noi venim aici, la aeroport, de unde ducem mai departe Lumina către frații noștri ortodocși români dar și sârbi. În fiecare an, noi ducem Lumina și fraților ortodocși sârbi. Am înțeles că este o aeronavă care a dus lumina de la Ierusalim și la Belgrad, dar noi suntem mult mai aproape de Timișoara și le dăm și fraților sârbi. În această seară, la slujba de Înviere de la Biserica Ortodoxă Română de la Vârșeț sunt așteptați peste o mie de persoane”, a spus preotul Andrei, de la Catedrala Episcopală din Vârșeț.

„Este un moment unic, dar pe care îl retrăim an de an. E un paradox, dar Lumina Sfântă simbolizează resurecția, învierea, renașterea, a tot ceea ce este bun în noi. E acel moment din an în care ne regăsim pe noi înșine prin Isus Hristos, care ne amintește de fiecare dată că a murit pentru noi, un sacrificiu pe care nu știu câți dintre noi ar fi capabil să-l facă pentru alții”, a declarat Alin Nica.