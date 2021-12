Luminița Jivan, fost deputat PSD, arestată preventiv

Tribunalul Caras-Severin a dispus arestarea preventiva a consilierei personale a presedintelui CJ Caras-Severin, Luminita Jivan, si a directoarei Directiei de Drumuri Judetene, Maria Paulescu. Tot in acest dosar, in care poate fi atras si presedintele Romeo Dunca, a fost arestat pentru 30 de zile si Ionel Adrian Pamfilescu, concubinul si consilierul directoarei Directiei de Drumuri Judetene.

De remarcat ca, in perioada 2016 – 2020, Luminita Jivan a fost deputat PSD si presedintele organizatiei PSD Caras-Severin, pana in momentul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru ca i-ar fi promis unui afacerist ca il va determina pe primarul unei localitati din judet, subaltern pe linie politica, sa-i ofere un contract de reabilitare a strazilor.

Organele de cercetare penala au descoperit ca in Consiliul Judetean Caras-Severin si Directia de Drumuri Judetene, condusa de Maria Paulescu, s-ar fi fraudat o parte din fondurile alocate prin programul „Anghel Saligny”. Dupa aceeasi schema, prin care s-ar fi scurs catre firmele de casa bani din PNDL 1 si 2.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – SJA Caraș-Severin și SCCO Caraș-Severin au efectuat în data de 8 decembrie un număr de 7 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de șantaj, trafic de influență, abuz în serviciu, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și luare de mită.

În fapt s-a reţinut că, la finalul anului 2018, la nivelul județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat având drept scop obținerea unor mari profituri materiale, prin subordonarea a cât mai multor instituții publice (prin șantajarea conducătorilor acestor instituții) care să le asigure accesul la banii publici și, implicit, posibilitatea de a-i împărți între membrii grupului.

Grupul a acționat, în mod coordonat, în scopul preluării controlului asupra tuturor instituțiilor publice de la nivelul județului Caraș-Severin și asupra altor unități publice care dispun de fonduri financiare importante, în scopul însușirii sumelor de bani prin contracte de servicii și lucrări executate parțial/fictiv.

Pentru preluarea controlului asupra instituțiilor publice din județul Caraș Severin, grupul infracțional a urmărit schimbarea din funcții a șefilor acestor instituții publice și înlocuirea acestora cu persoane obediente, apropiate de liderii grupării.

O altă modalitate de comitere a activității infracționale a membrilor grupului și obținere de venituri ilicite, pe lângă schimbarea din funcția a șefilor de instituții cu alte persoane loiale grupului infracțional, a constituit-o asigurarea accesului la achiziții publice, din fonduri guvernamentale (PNDL I și II), prin crearea condițiilor necesare acordării lucrărilor exclusiv către firmele controlate de către liderul grupării, la prețurile maxime de 99,8% din valoarea lucrărilor, în condițiile în care firmele menționate nu aveau nici expertiza celorlalți contraofertanți și nici nu dispuneau de dotările necesare efectuării lucrărilor, din punct de vedere al personalului sau al echipamentelor din dotare.

S-a reţinut faptul că, după trimiterea în judecată a suspecţilor, în două cauze distincte instrumentate de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, aceștia au continuat sa realizeze scopul infracțional (acela de a accesa bani publici în vederea obținerii unor foloase necuvenite pentru sine), prin noi acte și fapte de natură penală.

Astfel, începând cu luna noiembrie 2020, după instalarea în urma alegerilor din luna septembrie a noului președinte al consiliului județean Caraș-Severin, fideli rezoluției infracționale, parte din membrii grupului și-au consolidat poziția în grup, devenind consilierii onorifici ai acestuia, fără a fi remunerați și fără a figura pe statele de plată ale instituției, având ca scop promovarea intereselor personale, prin contractarea achizițiilor publice.

În acest scop, suspecţii au procedat la cooptarea în grupul infracţional a factorilor decizionali din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, respectiv a directorului executiv și a consilierului președintelui consiliului județean Caraș-Severin.

Din cercetările efectuate în cauză, s-a constatat faptul că, în cursul anului 2020, în cadrul respectivei direcții, a fost organizat de către fostul Director Executiv, un număr de 9 licitații cu clauză suspensivă, ce aveau ca obiect diferite lucrări de modernizare, întreținere, reparare a drumurilor județene.

S-a procedat la acest tip de licitație/modalitate contractare întrucât s-a avut în vedere posibilitatea începerii imediate a lucrărilor, în cazul obținerii fondurilor guvernamentale necesare.

Pentru a obține lucrarea, liderul grupării și-a exercitat influența dobândită, prin natura funcției de consilier onorific, neremunerat, al președintelui consiliului județean Caraș-Severin, asupra factorilor decizionali din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, scopul urmărit fiind rămânerea de fonduri în cadrul bugetului direcției, la finele anului 2020, fonduri care, de regulă, pentru a nu fi returnate erau realocate.

Astfel, începând cu luna noiembrie – decembrie 2020, membrii grupării au obținut, prin intermediul directorului executiv, documente confidențiale, nedestinate publicității, privitoare la dosarele de lucrări publice efectuate de către diferiți prestatori, pentru a evalua situația lucrărilor ce urmau a fi plătite și posibilitatea stopării plăților, în vederea asigurării unor fonduri suficiente atribuirii lucrărilor vizate de către liderul grupului.

Din probele administrate în cauză, a fost identificată stoparea plăților către patru societăţi comerciale care, la nivelul lunii noiembrie 2020, aveau finalizate lucrările atribuite anterior, deţinând întreaga documentație necesară efectuării plății, întocmită și semnată (factură fiscală, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, situații de plată etc.)

În urma acestor activităţi, la finalul anului 2020, membrilor grupării le-au fost atribuite, din fondurile Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, sumele de bani necesare începerii și efectuării lucrărilor vizate.

De asemenea, s-a reţinut faptul că, în perioada aprilie – octombrie 2021, o altă membră a grupului infracţional, consilier al președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, și-a depășit atribuțiile și a desfășurat acte materiale la nivel decizional, în sensul identificării unor proiecte strategice ale județului.

În acest sens, în cursul lunii octombrie 2020, suspecta împreună cu o altă suspectă, au inițiat un un astfel de proiect în cadrul căruia erau depuse cereri de finanţare, prin programul ”Anghel Saligny”, solicitări care nu au avut la bază studii de prefezabilitate, ci doar scopul de a favoriza exclusiv primăriile agreate.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 4 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Caraș-Severin.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

