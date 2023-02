Lupta cu influențele politice în Filarmonica de Stat Arad. Sunt speranțe…!

Ilie Cheșa, viceprimarul Aradului, având printre responsabilități Filarmonica de Stat Arad, a organizat, miercuri, 1 februarie, o întâlnire cu angajații instituției, pentru a discuta anumite probleme la început de an, printre altele și despre pericolul influențelor politice.

Ilie Cheșa a explicat: ”Am reamintit artiștilor din Filarmonică faptul că mi-am ținut cuvântul dat acum un an, la o altă întâlnire de acest gen, când am promis că instituția va scăpa de influențele politice. Lucru confirmat în fața angajaților (dacă mai era nevoie) și de managerul interimar Sergiu Bacoș, pe care am dorit să-l felicit pentru modul în care a condus instituția până la numirea prin concurs a unui nou manager. Performanțele lui Sergiu Bacoș, sprijinit bineînțeles de artiștii din Filarmonică, vorbesc de la sine prin nenumăratele spectacole desfășurate cu casa închisă, în 2022”.

De asemenea, Cheșa a vrut să le spună direct artiștilor și conducerii Filarmonicii, ceea ce a spus public zilele trecute: ”Politicul nu are ce căuta în cadrul instituției, iar activitatea Filarmonicii trebuie gestionată de profesioniști, de artiști, de manager, nu de politicieni cu tot felul de interese!”

