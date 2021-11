Luptă de orgolii între useriști și peneliști în Consiliul Local Timișoara. Fritz: „Haideți să terminăm cu «Ăștia nu au făcut nimic timp de un an»”

Ședința de joi, 4 noiembrie, a Consiliului Local Timișoara trebuia să aibă în prim-plan discuțiile legate de proiectul de creștere a tarifelor la gigacalorie pentru abonații Colterm. Acesta a fost, până la urmă retras, dar consilierii locali tot au găsit motive de a se contrazice. Cei din USR PLUS și PNL au fost cei care au ținut să își etaleze orgoliile. Reprezentate de fostul viceprimar Dan Diaconu, respectiv de actualul primar Dominic Fritz, vechea și noua administrație au schimbat replici în legătură cu „greaua moștenire”, dar și cu anumite animozități de la nivel central, care au contribuit inclusiv la generarea crizei politice pe care o traversează de două luni România.

Orgoliile s-au arătat prima dată când s-a vorbit despre rectificarea bugetară menită să crească sumele dedicate termoficării. „V-aș propune să vă uitați pe lista de investiții, pentru că acolo există sute de milioane care nu sunt cheltuite și care nu mai au nicio șansă să fie cheltuite până la finalul acestui an, pentru că ele nu sunt angajate încă. Nu există vreo licitație pe SICAP, nu există vreun termen de deschidere și acolo veți găsi foarte mulți bani. Nu știu câți dintre ei se pot transfera în secțiunea de funcționare, însă există o mare, mare rezervă”, a spus atunci Dan Diaconu.

Fritz i-a replicat: „Pe partea de investiții avem o execuție record. Nu am investit niciodată așa de mult, ca municipiu. Cred că peste 150 de milioane până acum. Suntem, cu câteva mici excepții, la zi cu facturile. Anul trecut aveam zeci de milioane în facturi neplătite”.

Următorul episod s-a purtat pe seama proiectului de actualizare a costurilor de reabilitare a Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, proiect care va fi depus pentru finanțare la Administrația Fondului de Mediu. În urmă cu câteva zile, cei din USR PLUS și-au revendicat pe Facebook acest proiect, lucru care l-a deranjat pe Diaconu. Fostul viceprimar a replicat tot pe rețelele de socializare, dar a reluat criticile și în plen, cerându-le celor din USR PLUS să șteargă postarea.

„Doar ca să punem în context: este un proiect la care doar actualizăm sumele cu creșterea prețurilor materialelor de construcție. Proiectul ăsta a fost aprobat în 2019. Face parte dintr-un grup de trei proiecte care era pregătit pentru POR axa 3.1. E vorba de Coandă, Alimentar și Spitalul «Victor Babeș», Dacă mă întrebați pe mine, cred că aș fi pus mai degrabă «Babeșul» pe Fondul de Mediu. Era cumva mai stringent. În sine, proiectul sigur că este unul foarte bun. Voiam doar să ne uităm la timeline-ul acestui proiect și să fac un apel la decență din partea colegilor din grupul USR PLUS Timiș, în ideea de a scoate acea postare pe Facebook Este un proiect cu care nu aveți nici cea mai mică legătură”, a spus Diaconu.

De această dată, replica celor de la USR PLUS nu a venit, cel puțin nu cu aceeași celeritate. Astfel, consilierii locali au trecut mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, ultimul de altfel, cel de aprobare a unei cereri de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny pentru o parte a lucrărilor de la Pasajul Solventul. Aici, Fritz a încercat să anticipeze criticile liberalilor și să le și răspundă.

„Depunem acum și Pasajul Solventul (pe Programul Național de Investiții «Anghel Saligny» – n.r.), unde ați votat deja două pasarele. Știu că PNL plătește mulți bani ca să ruleze publicitate în care sunt menționat și eu. Chiar ieri seară mi-am pus muzică pe YouTube și mi-a intrat o publicitate de genul acesta, că USR a fost împotriva Planului Național de Investiții «Anghel Saligny» – PNDL 3, dar acum primarii lor depun proiecte pe acest program și – vai de mine! – ce groaznic ar fi asta. Nu este groaznic, dimpotrivă, noi credem că este necesar un program de dezvoltare regională, mai ales pe zonele rurale, doar că acest program trebuie să învețe din lecțiile PNDL 1 și 2, în care am văzut foarte multe proiecte fără nicio noimă, unde s-au dus foarte, foarte mulți bani. Propunerea USR PLUS este să fie criterii foarte clare și o transparentizare a procesului de selecție. Asta nu înseamnă că eu nu o să mă lupt în același timp pentru obținerea unor fonduri din acest fond. Ar fi malpraxis financiar să nu încerc să obțin fiecare leu în plus în bugetul Timișoarei. (…) Vom vedea atunci când se dă drumul dacă chiar vor fi alese proiecte de calitate. Cred că și cele două pasarele și Pasajul Solventul sunt proiecte de calitate care merită finanțate din bugetul de stat!”, a spus primarul.

Dan Diaconu a ținut să atragă atenția că banii din acest program sunt limitați pentru municipii. Ruben Lațcău i-a dat anumite explicații, menționând că partea de documentație a decurs bine în ceea ce privește Pasajul Solventul. Asta i-a ridicat mingea la fileu lui Diaconu: „Nu mai speram să smulg un cuvânt bun de la dumneavoastră sau de la domnul primar despre acest bagaj moștenit”.

Ușor iritat, Fritz a intervenit rapid, dând replică și la critica de mai devreme: „În fiecare ședință, în fiecare postare și în fiecare declarație de presă apare această grijă ca timișorenii să nu aibă impresia că noi am fi venit în septembrie și ne-am apucat să facem într-un singur an SF-uri și DALI-uri și PT-uri și execuții și să nu tăiem o panglică pe care ar putea să scrie și un alt nume decât doar numele meu. O spun în cel mai relaxat mod posibil: orice proiect care intră în execuție sau care a intrat în execuție în acest an este un proiect început mai devreme. Orice proiect de investiție durează până la prima săpătură. Acuma, dacă simțiți nevoia să subliniem această realitate din nou și din nou, putem să o facem.

Am aprecia dacă, la rândul vostru, ați vedea că – mai înainte ați spus că pe Henri Coandă nu am făcut absolut nimic – colegii din primărie, și cei care lucrează în Direcția Tehnică pe investiții, și colegii din Incubatorul de Proiecte, fosta Direcție de Dezvoltare, lucrează la zeci de proiecte. Bineînțeles că lucrează într-o continuitate instituțională. Nu sunt proiectele unui primar, sunt proiectele municipiului Timișoara, sunt proiecte plătite din fonduri publice și ne aparțin tuturor. Munca începută bineînțeles că va continua. Nu există proiect care, chiar dacă a fost început în administrația anterioară, nu mai necesită muncă, nu există proiect care nu mai necesită bani, chiar și cele pe fonduri europene au o parte de cofinanțare. Haideți să terminăm cu ideea că «Astea sunt proiectele noastre, astea sunt proiectele voastre», haideți să terminăm cu «Ăștia nu au făcut nimic timp de un an»! (…) Ar fi halucinant dacă am arunca afară tot ce s-a făcut până în octombrie 2020. Nu funcționează așa o instituție publică, nu funcționează așa democrația”.

A completat Ruben Lațcău: „Dacă ar fi să aruncăm ceva afară, aș propune să aruncăm acele proiecte începute de administrația Ciuhandu și care încă, după aproape 10 ani, mai supraviețuiesc într-un fel sau altul agățate în bugetul de investiții și nu au fost închise din varii motive”.

Pe final, Cosmin Tabără a vorbit și de problemele de la nivel central: „Mă bucur foarte mult că domnul primar a înțeles utilitatea acestui proiect și sunt de acord. Sunt convins că, încă de la început, a crezut în acest program «Anghel Saligny». Din păcate, antepronunțarea aceasta la nivel național cred că a făcut rău. A făcut rău României, generând această criză politică inutilă. Cred că ar trebui și pe viitor să fim mai ponderați când aruncăm vorbe și acuzații, pentru că toate se pot întoarce împotriva noastră. Vedem cu toții că, până la urma urmei, putem beneficia și noi de acești bani. Asta nu înseamnă că am fi hoți sau am avea intenții ciudate în ceea ce privește manevrarea acestor bani. Sigur că, de fiecare dată, cei vinovați trebuie să răspundă, dar o antepronunțare și aruncarea cu acuze inutile, la un început de drum, nu își au rostul. Mă bucur că apelăm la program, mă bucur că poate fi de folos, chiar dacă va fi în acest proiect sau în altele. Este important ca orice proiect care aduce bani Timișoarei să fie speculat”.

Până la urmă, s-a dovedit că orgoliile nu erau chiar atât de puternice, astfel încât toate cele trei puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate.

