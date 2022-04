Maestru Ștefan POPA POPA’S luptă cu pseudo-arta gălăgioasă, amendată de poliție

Caz halucinat la Timișoara. Poliția a intervenit, la solicitarea mai multor cetățeni, pentru a lua măsuri împotriva unui scandal numit de organizatori ”piesă de teatru”. S-a întâmplat săptămâna trecută la localul „Scârț Loc Lejer”, unde actorii de la Teatrul Independent Auăleu au ”jucat” o interpretare proprie a spectacolul „O noapte furtunoasă”, de Caragiale.

Motivul pentru care Poliția s-a deplasat la fața locului este că au fost anunțați că așa-zisa artă s-a transformat în scandal, cu urlete și zarvă, în plină stradă.

Poliția a amendat administratorul localului, conform unui comunicat transmis pe adresa redacției:

„În cursul zilei de 1 aprilie, în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Urbană au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că la o societate comercială, de pe strada Arhitect Laszlo Szekely, ar fi izbucnit un scandal. A fost identificat administratorul societății comerciale, o femeie de 43 de ani, aceasta fiind sancționată contravențional conform Legii 61/1991, cu suma de 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Localul în care s-a produs haosul se află, din păcate, în apropierea locuinței marelui caricaturist Ștefan POPA POPA’S. Maestrul nu este la prima problemă pe care o are cu vecinii scandalagii, dar încă nu a luat nimeni nici un fel de măsuri legale.

”Mă voi ocupa în cele ce urmează de un eveniment care s-a petrecut recent aproape de locuința mea. Este vorba despre o așa-zisă trupă de teatru care își desfășoară activitatea în cadrul unui birt. Trupa se numește „Auăleu”, iar birtul se numește „Scârț loc lejer” și în data de 1 aprilie au considerat de cuviință că pot să-l interpreteze pe marele nostru Caragiale cu țipete și urlete în stradă. Și apoi, vezi-Doamne, au fost amendați de Poliție pentru că aplaudau, nu au făcut gălăgie. În primul rând, această entitate a fost amendată de mai multe ori de către Poliție pentru că a fost gălăgie și s-au depășit, există măsurători făcute, peste 50 de decibeli. În acest ultim caz, Poliția a fost sesizată la numărul de urgențe 112 de către o femeie care locuiește pe strada Doja. Când a venit Poliția toți erau aranjați acolo și aplaudau și le-au reproșat polițiștilor că au aplicat amenda pentru… aplauze. Au mai chemat și câțiva așa-ziși ziariști, dar nu-mi dau seama ce noțiuni de deontologie cunosc aceștia, pentru că în primul rând trebuia întrebați vecinii dacă a fost gălăgie sau nu și așa se încheia orice poveste. Dar nu să se interpreteze că s-au pus în scenă o piesă de Caragiale, iar Poliția care, după părerea lor, ar fi pe lângă cultură, le-a dat amendă. Așa au scris câțiva în ziare aflate în subordinea unor idioți din Primărie, instituție pe care o conduc după bunul plac. Nu este posibil ca cineva să nu cerceteze să vadă cu claritate cum au stat lucrurile. Personal, am primit e-mailuri în care sunt amenințat că se va organiza aici o nuntă și că dacă voi da telefon la Poliție îl lezez, de fapt pe Caragiale. Numai imbecilități. Iată o mostră (am păstrat întocmai ortografia expeditorului): „Ah, daca nu o sa accepti conditiile, o sa le public in fiecare ziar din Timisoara. Popa Popas e impotriva unei petreceri pentru o nunta, Popa Popas cheama politia impotriva lui Caragiale, adica Popa Popas e impotriva culturiii. si vorbim de 2023, Timisoara capitala culturala”. Ba, în alt mail, că mă trimite în Franța, deși ei habar nu au că Franța vine la mine. Nu are niciun rost să discut cu ei despre felul în care sunt apreciat în lume și în Franța în primul rând. Mă jignesc, transmițându-mi că pe ei îi doare în „paișpe” că vine Poliția și îi amendează, pentru că ei tot își continuă nunta până la 2 noaptea. Păi, e nuntă sau e Caragiale, e nunta cuiva de aici sau nunta lui Caragiale? Credeți că puteți depăși programul peste cel stabilit de către Primărie? Credeți că puteți face ce vreți cu cei din Primărie care vă dau, încălcând legea, tot felul de aprobări anormale”, spune Ștefan POPA POPA’S, într-un pamflet publicat în ziarul Timișoara.

Reprezentanții localul „Scârț Loc Lejer” nu sunt la prima încălcare a legii.

”Anul trecut, de exemplu, cum spunea în HCL, până pe 28 februarie trebuia depuse actele pentru terasă sezonieră, dar ei au primit amendă că nu aveau acea aprobare în luna iunie, dar tot în iunie, de pe o zi pe alta, au primit aprobare. Nu știu cum s-a putut face acest lucru, pentru că trebuie ținut cont de Cartea Funciară și de aprobarea vecinilor, inclusiv a mea. Ei au comasat două CF-uri și au un singur spațiu, dar nu au cerut aprobarea vecinilor. Eu am gard comun cu ei și aud toată gălăgia de acolo. Cum spuneam, au fost amendați de nu știu câte ori, în baza unor măsurători profesioniste, cu sonometre cu acreditare europeană Renar și nu poate comenta absolut nimeni. Ei încearcă tot felul de tertipuri pentru a păcăli și presa, unii ziariști nedeontologi publicând pe marginea acestui subiect. De aceea trebuie subliniat, încă odată, că zgomotul l-au făcut în stradă, au trecut apoi prin curte și au intrat în interior. Iar atunci când Poliția a venit, vezi-Doamne, ei aplaudau și de aceea au primit amendă. NU! Poliția a fost sesizată legal de către o persoană feminină; ei probabil au crezut că eu am sunat sau unul dintre vecinii apropiați. Să nu uităm, apropo de acest lucru, că o familie din vecini tocmai din cauza lor s-a mutat de aici; era zgomot tot timpul, clienții urinau pe casele noastre, sunau abuziv la sonerii vecinilor, noaptea după ora 12, când plecau acasă de la restaurant. Toate aceste lucruri sunt filmate, fotografiate și avem dovezi care pot atesta, din punctul meu de vedere, proasta creștere și lipsa celor șapte ani de acasă pe care o au.

Sper ca bunul Dumnezeu să se aplece asupra lor și asupra tuturor oamenilor, să le lumineze calea și să-i îndrepte pe drumul cel bun!”, mai spune maestrul Ștefan POPA POPA’S, într-un pamflet publicat în ziarul Timișoara.

După ce a luat atitudine împotriva celor întâmplate, maestrul POPA’S a primit mai multe mesaje jignitoare din partea unei persoane numite Beatrice: ”Sunt din Timișoara și sunt un mare fan al dumneavoastră. Din păcate sunt un mare fan al pieselor din Scârț. Am înțeles că nu prea vă plac. Eu mă gândeam că o să pot închiria localul, petrecerea să fie până la ora 2 dimineața, timp în care, dacă vreți, vă pot oferi un sejur în Franța, în Quillan. Ce părere aveți? Eu am petrecere în Scârț, dumneavoastră sunteți în Franța. Vă salut, dar nu vă stimez dacă aflu că ați sunat la poliție”.

Alt email sfidător trimis de Beatrice sună așa: ” Nu știu dacă am fost foarte explicită, în primul meu email. Vreau să îmi țin nunta la Scârț, mă doare în paișpe dacă te deranjează. Poți chema poliția. Plătesc amenda, nu văd ce altceva se poate întâmpla”

Alt treilea email trimis lui Popa’S, tot a doua zi, în 2 aprilie, seara, este mai amenințator: ”Dacă nu accepți condițiile, o să le public în fiecare ziar din Timișoara. Popa Popa Popa’ S e împotriva unei petreceri pentru o nuntă. Popa Popa’S cheamă poliția împotriva lui Caragiale, adică împotriva culturii și mai vorbim de 2023 Timișoara Capitală Culturală”.

Ștefan POPA POPA’S cere autorităților să ia măsurile necesare pentru ca imaginea Timișoarei să nu mai fie terfelită de așa-zișii artiști sau proprietari de localuri.

Comentarii

comentarii