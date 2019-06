Maestrul Ștefan Popa Popas a promovat Timișoara la Luxemburg

Maestrul Ștefan Popa Popas, ambasadorul cultural al Timișoarei, a fost invitat în 14 iunie la Reuniunea Formală a miniștrilor Sănătății în cadrul Consiliului UE ce s-a desfășurat la Luxemburg. Ca la toate evenimentele la care participă miniștri și ambasadori țărilor din UE au sta la rând pentru a fi desenați de domnia sa. Popas a reprezentat la Luxemburg nu doar România, ci și Timișoara și a promovat imaginea viitoarei Capitale Culturale Europene.

Iată câteva declarații ale oficialilor prezenți la Luxemburg:

LILIAN ZAMFIROIU ambasdorul Romaniei la Luxemburg

Maestrul POPAS se afla in Luxemburg dar in acelasi timp se afla in inima Europei pentru ca participarea domniei sale la Consiliile de ministri ai Uniunii Europene aduce o lumina formidabila. Ceea ce face maestrul aici este de-a dreptul formidabil. Am vazut mai devreme si pot constata si in acest moment ca sunt ministri si ambasadori care stau la rand pentru a fi desenati de domnia sa.Am mai spus si in alte imprejurari si o spun si acum,este cel mai bun ambasador al nostru si prin ceea ce face promoveaza Romania mai bine decat oricare din colegii mei ambasadori. Il felicit din toata inima si va felicit pe dumneavoastra echipa care il insotiti peste tot in lume, ca sunteti plini de entuziasm si nu obositi sa promovati Romania pe toate meridianele lumii.

SORINA PINTEA ministrul sanatatii din Romania

Reuniunea formala a ministrilor sanatatii din Uniunea Europeana unde s-au abordat teme de interes pentru sanatatea cetattenilor a fost ultima mare reuniune din cadrul presedintiei romane pe sanatate. Stefan Popa Popas este cadoul oferit de Romania iar noi am vrut sa-l oferim in calitate de surpriza participantilor la acest consiliu formal. Practic prezenta lui a vrut a fi o pata de culoare, de a demonstra odata in plus ce valori are Romania, mai ales ca Popas este o valoare mondiala recunoscuta. A fost o bucurie din partea noastra sa-l avem oaspete si odata cu el sa facem cadouri celor care au venit aici,cate un portret.Suntem o natiune care performeaza in multe domenii. Sa stiti ca sanatatea inseamna si buna dispozitie si empatie, duiosoe si zambet iar Popas a oferit cate putin din aceste lucruri.

CHRIS POOPS atasat pt sanatate al Belgiei la Uniunea Europeana

Este uimitor ca in asa putine minute realizeaza un portret cu putine linii.Am vazut si alte portrete ale colegilor si sunt asa de minunate. Un foarte frumos cadou oferit de Romania, ca presedinte, tuturor celor care au fost prezenti la reuniunea consiliului. Multumim foarte mult !

FRANSISCO MADEIRA – Spania, secretariatul de stat al Uniunii Europene

Am primit cadou caricaturi din partea Romaniei si este interesant dar si uimitor. Dupa sase luni de presedintie, Romania si-a aratat capacitatea de a conduce Consiliul European si suntem mandri de buna activitate pe care a facut-o iar acesta este un minunat dar pe care l-am primit de la Popas.

PINO de LUCA -Italia, biroul de presa al Uniunii Europene

Minunat! Un artist adevarat,se vede experienta, puterea si rapiditatea,t ot ce trebuie. A pus lucrarea in rama si gata tabloul.

TONI ANCONE -Italia, Consiliul de ministri al Uniunii Europene

E pentru prima data cand mi se face o caricatura. Stefan este un mare caricaturist. Mi-a facut mare placere sa vad cum a facut caricaturi pentru toata lumea. Iti multumesc si multumire maestrului !

CHRIS FEARNE viceprim-ministru al Maltei

Este o persoana foarte talentata. I-a trebuit mai putin de trei minute pentru desen. Am vazut si albumul cu orasul care va fi Capitala Europeana a Culturii in 2021. Felicitari ! Sunt putin flatat pentru portret, arata mai bine decat mine.

LEO SVAHNBACK -Finlanda, membru in Consiliul de ministri al Uniunii Europene

Cred ca machiajul meu este bun. Portretul arata ca mine. Este foarte dragut dar si executat rapid. Este ca o oglinda si o pastrez. Artistul este talentat si binecunoscut. Imi place si imi place munca sa. Foarte dragut!

ELENA SYSAS -Lituania, atasat pentru sanatate la Uniunea Europeana

Este GENIAL! Cu adevarat a fost o sansa pentru noi toti.

MARIA LOPEZ -Franta

Este o initiativa frumoasa. Nu l-am cunoscut pe artist. Pentru mine este o descoperire. Gasesc ca este simpatic si face o munca fascinanta. Bravo!

REETTA HONKANEN -Finlanda, Consiliul de ministri al Uniunii Europene

Este uimitor.Deseneaza uimitor de rapid si portretele sunt chiar dragute. Este o oportunutate sa-l avem printre noi si sa avem propria caricatura.

DA CONCEICAO -Portugalia, consilier pentru sanatate

Artistul a facut o munca perfecta, ador cum lucreaza si vad ca lucreaza in continuare ca este un adevarat profesionost.

ELENA PYRATES -Grecia, atasat pentru sanatate la Uniunea Europeana

Timisoara fiind capitala a culturii in Europa peste 2 ani, îmi doresc sa vin, peste puțin timp, și sa o vizitez, și sa vad de aproape cultura orașului și cultura României, în general. Va mulțumesc!

PEDRO ORTIZ ambasadorul Portugaliei la Uniunea Europeana

Este extraordinar. Talentul il arata aici si este absolut magnific. Este minunat prin talentul sau pentru desen si asa cum i-am spus, dupa ce primim caricatura parca aratam mai bine decat in realitate. In plus sunt reusite si de buna factura pentru cei desenati. Ceea ce lipseste adesea in lume este simtul umorului si cred ca o urma de umor a adus-o prezenta artistului roman la acest consiliu.

MICHELE QUARONI ambasador la reprezentanta permanenta a Italiei la Bruxelles

Popas este un personaj incredibil pe care norocul m-a facut sa-l cunosc azi. Este un artist extraordinar si i-am putut admira talentul cand a facut caricatura mea si a colegilor. Timisoara este un oras frumos si nominalizarea ca si Capitala a Culturii este meritata mai ales ca Popas a realizat proiectul muzeului sau.

DrGEBREMETH GASMEER atasat pentru sanatate la Bruxelles

Vreti sa stiti ce s-a intamplat azi? O aventura a inimii la reuniunea pentru sanatate. L-am intalnit pe Popas care cu mana sa bionica a fost capabil sa-mi transforme figura in asa fel incat sa arat ca la 18 ani. Multumesc!

Comentarii

comentarii