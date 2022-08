Magazinul Peek & Cloppenburg din centrul comercial Shopping City Timișoara: branduri și prețuri de lux, angajați cu comportament mioritic

Intrat pe piata din Timișoara in 2017, odata cu deschiderea magazinului din centrul comercial Shopping City Timisoara, Peek & Cloppenburg, unul dintre cei mai apreciati retaileri de moda din Europa, a adus peste 200 de branduri de lux, dar s-a adaptat mentalitatii mioritice. Inca de la deschidere, asa cum retala Ziua de Vest, angajatii s-au comportat in cel mai neaos stil romanesc, cu aroganta si chiar cu agresivitate. Intr-un magazin cu branduri de lux, precum Hugo Boss, POLO Ralph Lauren, Pepe Jeans, GUESS, Calvin Klein Jeans, Pierre Cardin, Armani Jeans, Tommy Hilfiger, Trussardi Jeans, Marc Cain, La Martina sau Napapijri, si preturi pe masura, clientii au de multe ori parte de servicii nu tocmai profesioniste. Oricat s-ar stradui trainerii care se ocupa de instruirea si formarea profesionala a angajatilor, a salesmanilor din shopping center, obiceiurile mioritice nu pot fi eradicate.

Pentru a exemplifica, din nou, stilul mioritic practicat de angajatii, in mare parte netimișoreni, din magazinul german din Shopping City Timisoara, va prezentam un caz concret, inregistrat chiar zilele trecute, facut public de impactpress.ro.

Este vorba de client care voia sa-si faca un cadou scump, de firma, la aniversarea zilei de nastere, din magazinul Peek & Cloppenburg situat in Shopping City Timisoara.

„Am intrat in magazin, dupa ora 21,30, recunosc, insa am avut foarte multe probleme aniversare de rezolvat. Inca de la intrare, ne-au luat in vizor agentii de paza. Pe mine si pe prietena mea. Privirile lor aproape agresive si pozitiile de kata iti dadeau de inteles ca magazinul este aproape inchis si, pe cale de consecinta, ce mai cautam noi la ora aceea sa-i deranjam. Ne-am uitat la cateva produse de la parter, si am dorit sa vedem si partea de la etaj, unde sunt brandurile serioase pentru barbati.

Ei bine, scara rulanta de urcare s-a oprit chiar in fata noastra. Nu mai functiona decat cea de coborare, un soi de aluzie nesimtita la faptul ca trebuie sa plecam.

Am ignorat semnele si am urcat la pas scarile, care nu mai erau ruralnte, si chiar nu sunt putine, insa la etaj, alta supriza mioritica: un mic salesman ne-a atentionat ca trebuie sa ne grabim, ca mai avem doar cateva minute. Chiar m-a insotit pana la cabina de proba, asteptandu-ma sa probez rapid ce am de probat si sa parasesc zona.

Am avut tendinta sa intreb daca magazinul se inchide la ora 22 sau si-a redus programul pana la 21,45, dar am renuntat, pentru ca de ziua mea trebuia sa am o atitudine ponderata, sa fiu zen.

Am coborat cu scarile rulante si, sub susotelile si privire apasatoare ale angajatilor, care erau si ei pregatiti de plecare, ne-am autoevacuat din marele magazin.

Inca nu stiu daca o sa facem o plangere la Protectia Consumatorului, probabil ca imaginile cu modul in care sunt intampinati clientii, dupa ora 21,30, au ramas pe camere de supraveghere”, a relatat, pentru impactpress.ro, clientul fidel al retailerului Peek & Cloppenburg, abonat chiar si la newsletter-ele companiei din Germania.

Comentarii

comentarii