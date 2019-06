Magician Lorenzo-Cristian ar vrea să dispară dezinteresul și neprofesionalismul din Primăria Timișoara

De 1 Iunie, Departamentul de evenimente al Primăriei Timișoara le-a făcut un ”cadou” copiilor și a anulat Festivalul Copiilor. Chiar de Ziua Copiilor, în jurul orei 11.30, pe pagina de Facebook a primăriei era postat un anunț care spunea că activitățile programate în Parcul Copiilor se anulează din cauza vremii, pentru că ”ploaia ne cam pune bete in roate”.

”A plouat în toata țara!!! Alte orașe, comune și chiar sate au găsit soluții! De exemplu Dumbrăvița a montat peste noapte mochetă și scenă în sala de sport, Chișoda, Giroc, Vălenii de Munte, Caransebeș, toți au găsit soluții. Noi, ditamai Timișoara, cu atâtea săli și cu atâția oameni dornici de a face ceva, anulăm! Era prea complicat și NU AVEA TIMP șefa departamentului să găsească soluții, avea programată o cântare în deplasare la Herculane și cum să se împartă? A renunțat la copiii Timișoarei pentru concertul ei. Dezinteresul și boicotarea evenimentelor de către însuși departamentul de evenimente al primărie a atins cote maxime!”, spune Lorenzo-Cristian Stancu, faimosul Magician Lorenzo-Cristian.

”Domnule primar Nicolae Robu, cu tot respectul pe care vi-l port, avem nevoie de o reformă URGENTĂ a acestui departament. Recomand scoaterea departamentului din subordinea domnului viceprimar Dan Diaconu și a doamnei Codruța Măgureanu, care, printr-un comportament identic: nu răspund niciodată la telefon, mesaje, nici măcar la ofertele sau comunicările depuse și trimise pe e-mail, nu au niciodată timp de o conversație. Am așa de multe experiențe negative și lipsite de respect din partea dânșilor, imaginați-vă că-și permit la recomandările sau rezoluțiile date de dvs să răspundă: <<nu primarul comandă la evenimente>>. Departamentul de divertisment trebuie să fie sursa de bucurie care să împace cetățenii mâhniți cu alte probleme. Când dai întâmplător ochii cu ei se plâng că au prea multe sarcini și că nu se ocupă doar de evenimente și nu au timp să răspundă!”, mai spune Magicianul Lorenzo-Cristian.

O altă durere a artistului este lipsa de finanțare pentru organizarea la Timișoara a unui Festival International de Magie. Ideea, lansată anul trecut cu entuziasm de primarul Nicolae Robu, a fost abandonată, ca atâtea altele.

”În 2018, în ciuda dorinței dvs de a organiza primul Festival International de Magie la Timișoara, cu Campionii Mondiali și Europeni, boicotul foarte evident din partea domnului viceprimar, ne-a făcut să așteptăm 2 luni pentru a obține o audiență. După 2 luni am intrat neinvitați în biroul dânsului, așa am obținut audiența în care ne-a promis o hârtie pe care nu am primit-o nici astăzi! Hârtia era necesară în atragerea sponsorului principal, o bancă mare, doritoare să contribuie financiar la realizarea evenimentului, pe care am contactat-o în momentul aflării bugetului insuficient oferit de PMT.

Din păcate pierdeți teren pe mâna oamenilor care ar trebui să vă susțină ideile moderniste”, îi transmite Lorenzo-Cristian primarului Nicolae Robu.

În urmă cu două zile, Nicolae Robu declara că a renunțat la organizarea festivalului de magie pentru că… nu are bani. În schimb, a lansat ideea de a organiza un festival a cântăreților de stradă, unde, probabil, va avea un recital la chitară.

