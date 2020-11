Mai multe vidre, observate în Timiș, în zona centrală a Lugojului – Video

Mai multe vidre, observate in zona centrala a Lugojului. Animalele ar fi ajuns in zonele populate dupa ce balastierele le-au distrus habitatul natural

Imaginile cu vidrele au facut senzatie pe internet, mai ales ca au fost surprinse ziua, cand in mod obisnuit mamiferele nu prea ies din scorbura. Toate imaginile au fost realizate in zona dintre pasarela peste Timis de la Strand si pasarela Leucuta din zona Cotu Mic. Intr-o filmare, una dintre vidre apare inotand cu un peste in gura.

”Prezenta vidrelor a mai fost semnalata si in anii trecuti in zona Lugoj, insa acestea puteau fi intalnite doar in zona baltilor de la Pescarusu”, sustine Cornel Lera, seful AJVPS Timis, care a parut mirat de aparitia lor in zona centrala a orasului. Lera sustine ca animalul este protejat de lege si crede ca exemplarele surprinse acum s-au retras intr-o zona linistita si populata cu peste, principala hrana a vidrelor. AJVPS a decis inca de acum cativa ani ca portiunea dintre podul de fier si podul de beton sa fie inchisa pescuitului, iar din banii de cotizatii a fost populata zona cu cateva tone de peste. Specialistii sustin ca populatia de vidre este in scadere dupa ce habitatul lor natural a fost distrus de infiintarea a tot mai multor balastiere. Acesta pare sa fie si motivul pentru care vidrele au ajuns in zonele populate.

Sursa: lugojinfo.ro

