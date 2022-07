Mai mulți elevi de la Colegiul C.D. Loga Timișoara au suferit o severă intoxicație alimentară într-o tabără din stațiunea Lacul Roșu. Incidentul este cercetat de DSP, DSVSA și Poliție

Mai multi elevi din Timisoara, aflati intr-o tabara de vara in statiunea Lacul Rosu, au suferit o severa intoxicatie alimentara, 9 copii fiind transportati de urgenta la spital. Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul Scolar Judetean Timis, organizatorii nu mai raspund la telefon, iar incidentul nefericit este cercetat de autoritatile sanitare si de politie.

„Referitor la incidentul neplacut, pe care-l regretam cu totii, petrecut in tabara de la Lacul Rosu, va comunicam urmatoarele:

Un grup de 56 copii sunt plecati intr-o tabara cu 4 profesori insotitori de la Colegiul C.D. Loga Timisoara. Elevii sunt din clasele a V-a si a VI-a, an scolar in curs.

De ieri dimineata, au inceput sa se simta rau, unii dintre copii, sa aiba dureri de stomac, cap, afectiune a sistemului gastrointestinal (diaree). Au chemat medicul din zona, starea copiilor ramanand stabila pana spre seara.

Au luat cina si in urma cinei, la scurt timp, au inceput sa se simta rau, sa acuze simptome ca si cele descrise mai sus. 33 de copii au avut febra, frisoane, au acuzat dureri de cap, stomac.

S-a anuntat serviciul de urgenta la 112 si copiii au fost imediat evaluati. Pentru ca starea a 9 dintre ei era mai precara, acestia au fost transportati spre unitatile spitalicesti din zona. Dupa unii dintre copii au venit parintii, acestia plecand spre tabara imediat ce au aflat. Cei sanatosi vor pleca acasa astazi cu 3 dintre profesori. 1 profesor ramane inca 24 de ore pana ii externeaza pe cei 9 copii si apoi vin si ei spre casa, speram din tot sufletul, in siguranta.

In tabara au ajuns DSP, DSVSA, Politia si politia economica. Organizatorii taberei sunt cei de la Evo Camp, domnul care s-a ocupat direct fiind Radu Claudiu, care am inteles ca nu le mai raspunde profesorilor la telefon.

De aseara, atat reprezentantii CD Loga cat si persoana mea, am tinut permanent legatura cu colegii nostri, asigurandu-ne permanent ca li se acorda sprijinul medical de care aveau nevoie!

Ne pare extrem de rau si suntem alaturi de copii si parintii acestora”, se arata in comunicatul celor de la ISJ Timis.

