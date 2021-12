Mai mulți profesori de la UPT au fost premiați de Academia Română Timișoara

În fiecare an, în prima parte a lunii decembrie, Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti. Și tot în fiecare an, cadre didactice ale Universității Politehnica Timișoara se află printre laureați.

Anul acesta, în condițiile speciale de pandemie, decernarea premiilor s-a desfășurat în cadrul unui eveniment hibrid, desfășurat în Aula Academiei Române cu participarea membrilor Adunării Generale și a premianților. Premiile au fost acordate celor mai reprezentative creaţii ştiinţifice şi culturale româneşti, realizate sau publicate în anul 2019 în domenii diverse, de la literatură, istorie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale până la matematică, fizică, chimie, biologie, agronomie, silvicultură, ştiinţe tehnice şi tehnologia informaţiei.

Universitatea Politehnica Timișoara a fost onorată în acest an cu premiul „Petre S. Aurelian”, obținut în premieră de către un cadru didactic din UPT, și anume prof.univ.dr. Claudiu-Tiberiu Albulescu. Premiul obținut în cadrul secției „Științe economice, juridice și sociologie” a fost acordat pentru grupul de lucrări cu tema „Integrarea monetară și incertitudinea economică”: The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries (Journal of Macroeconomics), The money demand and the loss of interest for the euro in Romania (Applied Economics Letters), Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies (Energy Economics). Premiul „Petre S. Aurelian” reprezintă cel mai vechi premiu al Academiei Române în domeniul științelor economice și a fost obținut în acest an de prof.univ.dr. Claudiu-Tiberiu Albulescu, cadru didactic al UPT ce se situează în topul cercetătorilor din domeniul economic din România conform cunoscutei bazei de date IDEAS, gestionată de Federal Reserve Bank of St. Louis.

De asemenea, premiul “Aurel Vlaicu“ a fost acordat lucrării „Convertoare de curent continuu hibride”, autori Nicolae Muntean, Octavian Cornea, Dan Hulea. Cartea abordează problematica de mare actualitate a topologiilor de convertoare de curent continuu hibride. Ea se concretizează printr-un studiu sistematic ce are ca finalitate aplicaţia practică, experimentul, care validează în final toate considerentele teoretice. De aceea topologiile prezentate în lucrare sunt potenţiale soluţii pentru industria modernă, în special în conversia energiilor regenerabile și „automotive“. Există puţine publicații în ţară şi străinătate care să se ocupe de aceste clase de convertoare şi, de aceea, cartea poate fi atât un material de curs cât şi un ghid de proiectare. Volumul sintetizează studiile colectivului de autori asupra convertoarelor de curent continuu cu structură hibridă după zece ani de la prima luare de contact cu această tematică, ocazionată de implicarea într-un grant de cercetare cu finanțare internațională, având ca subiect conversia și stocarea energiilor regenerabile.

Nu în ultimul rând, filiala din Timișoara a Academiei Române, condusă de acad. Dan Dubină, cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara, a fost distinsă cu diploma „Meritul Academic”. Distincția vine și în contextul în care filiala din Timișoara a Academiei Române a împlinit, în acest an, 70 de ani de la înființare, aniversare marcată prin evenimentul organizat în comun cu UPT „Politehnica și Academia – o istorie comună”, ce s-a desfășurat în toamna acestui an.

