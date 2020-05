Mai puține cazuri de coronavirus în Timiș sau o greșeală de tehnoredactare? Bilanțul Covid-19, la nivel național, pe 4 mai: 13.512 cazuri, 5.269 de vindecări, 803 decese

Grupul de Comunicare Strategică anunță că, până astăzi, 4 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate, dar 803 au decedat.La ATI, în acest moment, sunt internați 243 de pacienți.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 349 de noi cazuri de îmbolnăvire. În acest interval, au fost analizate puțin peste 3.500 de probe, deși au fost zile în care numărul testelor analizate s-a apropiat de 10.000. În total,199.068 de teste au fost realizate de la începutul pandemiei.

Pe județe, se prezintă o situație deosebită în Timiș, care, potrivit numerelor, cu 458 de cazuri, ar avea cu 21 mai puține decât ieri. Cel mai probabil, a fost eroare la introducerea datelor, Timișul având, de fapt, 485 de cazuri, deci șase noi. În celelalte județe din vestul țării situația se prezintă astfel: Aradul are 614 cazuri, din care 8 noi, Caraș- Severinul are 106, din care patru noi, iar Hunedoara are 534, din care șapte noi.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

1. Alba 211

2. Arad 614

3. Argeș 156

4. Bacău 272

5. Bihor 471

6. Bistrița-Năsăud 221

7. Botoșani 517

8. Brașov 492

9. Brăila 25

10. Buzău 41

11. Caraș-Severin 106

12. Călărași 59

13. Cluj 428

14. Constanța 250

15. Covasna 195

16. Dâmbovița 113

17. Dolj 126

18. Galați 422

19. Giurgiu 140

20. Gorj 66

21. Harghita 21

22. Hunedoara 534

23. Ialomița 217

24. Iași 283

25. Ilfov 300

26. Maramureș 75

27. Mehedinți 70

28. Mureș 510

29. Neamț 521

30. Olt 49

31. Prahova 70

32. Satu Mare 52

33. Sălaj 40

34. Sibiu 368

35. Suceava 2.964

36. Teleorman 105

37. Timiș 458

38. Tulcea 55

39. Vaslui 117

40. Vâlcea 23

41. Vrancea 347

42. Mun. București 1.369

43. – 39

TOTAL 13.512

„Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.830 de persoane. Alte 20.085 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 2.384 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 în Italia, 560 în Spania, 29 în Franța, 271 în Germania, 78 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 95 de cetățeni români aflați în străinătate, 29 în Italia, 19 în Franța, 30 în Marea Britanie, 8 în Spania, 4 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția și unul în SUA, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 21 au fost declarați vindecați: 9 în Germania, 8 în Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia”, mai transmite GCS.

