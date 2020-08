Mai sunt două săptămâni până la debutul Turului României, cu start de la Timișoara

Cea de-a 53-a ediție a competiției cicliste Turul României va debuta pe 8 septembrie, la Timișoara. Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și cel mai important eveniment sportiv internațional din țara noastră din acest an va alinia la start aproximativ 120 de cicliști ce vor parcurge un traseu total de peste 800 km.

Turul României va debuta marți, 8 septembrie, cu ceremonia de prezentare a echipelor, care va avea loc în Piața Libertății, la ora 16:00.

Va urma o cursă-prolog, în cadrul căreia echipele vor parcurge un traseu de 3,6 km în jurul Pieței Libertății, conform descrierii de mai jos, startul sportivilor urmând a fi dat în mod individual, din 30 în 30 de secunde, începând cu ora 18:00:

START Piața Libertății – Strada Lucian Blaga – Piața Iancu Huniade – 20 Decembrie 1989 – B-dul C.D. Loga – B-dul Regele Ferdinand – Pod Mitropolit Andrei Șaguna (Mihai Viteazu) – B-dul Vasile Pârvan – Strada I. C. Brătianu – Strada Carol Telbisz – Strada Dimitrie Cantemir – FINISH (Piața Libertății).

Traseul poate fi vizualizat în animație aici: https://www.plotaroute.com/route/1203910.

Festivitatea de premiere a cursei-prolog va avea loc la ora 19:30 (aproximativ), tot în Piața Libertății.

Turul României va continua miercuri, 9 septembrie, cu prima etapă. Startul festiv al acesteia va avea loc la ora 11:45, în dreptul magazinului Auchan – parcarea Iulius Town, iar startul tehnic – de la ora 12:00, din zona sensului giratoriu aflat la interesecția DN69 cu E671. Cicliștii aliniați la start vor parcurge un total de 171,2 km, pe traseul: Timișoara – Orțișoara – Vinga – Arad – Șimand – Chișineu Criș – Salonta – Nojorid – Oradea (Finish etapa 1).

Ținând cont de contextul sanitar actual, ediția din acest a Turului României nu va putea beneficia de spectatori pe parcursul traseului. Astfel, pasionații sportului sunt îndemnați să urmărească fiecare moment al evenimentului în mediul online, pe site-ul www.turulromaniei.com și pe pagina de Facebook Turul României, unde competiția va fi transmisă în direct.

Turul României este sprijinit de Auchan Retail România, în calitate de partener principal, pe baza unui parteneriat de lungă durată încheiat cu Federația Română de Ciclism. Acest demers reprezintă o continuare a programelor de responsabilitate dedicate societății românești, derulate de Auchan alături de furnizorii săi care au decis să devină sponsori ai acestui proiect. În acest sens, o serie de acțiuni, produse dedicate și proiecte speciale sunt prevăzute în magazinele Auchan și pe auchan.ro pe întreaga durată a competiției.

Video teaser Turul României 2020: https://youtu.be/dbW5zN8vhSw

Turul României sau „Mica Buclă” este cea mai importantă competiție ciclistă din România. Prima ediție a Turului, câștigată de echipa Bulgariei, a avut loc în 1934, pe o distanță de 1026 de kilometri, având 7 etape.

Originile Turului datează însă de la începutul secolului trecut. În august 1910, inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobila” a organizat Circuitul Munteniei, la care au participat 18 concurenți, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-Butimanu-București. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiția s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima ediție a Turului României, țara noastră devenind a șasea din lume cu propriul tur național. Din 1950 până în 1974, Turul României a fost organizat cu regularitate, urmat de o perioadă de pauză până în 1983.

Din 1984, a fost reluată organizarea Turului. Cea mai rapidă cursă parcursă în cadrul Turului României a fost în 1974, între Pitești și București, când cei 109 kilometri au fost parcurși cu o medie de 52,516 km/h. Mircea Romașcanu și Constantin Dumitrescu, două legende ale ciclismului românesc, au câștigat fiecare de 3 ori Turului României, fiind cel mai mare număr de victorii individuale.

Ediția din acest an, susținută prin partenerul oficial Auchan Retail România, se va desfășura în perioada 8-13 septembrie. În cadrul competiției, vor fi acordate o serie de tricouri distincte: tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul alb (cel mai bun U23), tricoul roșu (cel mai bun sprinter), tricoul verde (King of the Mountain) și tricoul albastru (cel mai bun român). Informații despre Turul României 2020 : www.turulromaniei.com.

