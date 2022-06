Mâine, împărăteasa Sisi face o plimbare cu împăratul Franz Joszef pe sub Colonada din Buziaș

Mâine, împărăteasa Sisi face o plimbare cu împăratul Franz Joszef pe sub...

Un moment de teatru ce reproduce fragmentul de istorie in care s-a nascut Colonada din Buzias, spectacol de fanfara, degustari de vin si preparate locale servite in Crama Aramic, sambata, la pranz, spectacol de muzica populara si dansuri traditionale interpretate de membrii Ansamblului Izvorasul, toate sunt pregatite sa aiba loc, maine, 25 iunie, in statiunea Buzias.

La doar 30 de kilometri de Timisoara, unde puteti ajunge cu trenul plecand din Gara de Nord sau cu masina personala, la Buzias sunt pregatite mai multe evenimente de promovare turistica organizate de municipalitate cu scopul de a creste numarul de vizitatori in zona.

Activitatile incep, la ora 11, in parc, unde – intr-un scurt moment de teatru – imparateasa Sisi si imparatul Franz Joszef reiau discutia in care prinde contur constructia Colonadei si continua, in acompaniament de fanfara, la Hotel Parc, incheindu-se la Crama Aramic.

Aici, mai multi producatori locali din zona – apicultori, crescatori de mangalita, producatori de paine – vor oferi gratuit spre degustare produse locale, insotite de vinuri de Silagiu.

Actiunea se va incheia cu un spectacol de muzica populara sustinut de Adrian Stanca, Cornelia Lupulescu, Ramona Gombos.

Actiunea de promovare a orasului Buzias face parte din Proiectul de promovare turistica a Banatului de sud, de sud-vest, Banatului Montan si a Clisurii Dunarii de Caras-Severin derulat de Asociatia Mariam Med. Orasul Buzias face parte din Ruta Nationala Cultural Turistica “Pe urmele imparatesei Sisi”, initiata de ing. Dorin Balteanu si Baile Herculane.

