Mâinile bucuriei în COVID: hrană, medicamente și facturi achitate în valoare de 90.000 de lei, în Caraș Severin

4.500 de prânzuri calde, în valoare de 53.050 lei, pachete cu alimente în valoare de peste 30.000 lei, medicamente, echipamente medicale și facturi achitate, în valoare de aproape 6.200 lei și o valoare totală a campaniei de aproape 90.000 lei – sunt cifrele statistice ale unui an întreg de slujire și dăruire în cadrul campaniei umanitare „Mâinile Bucuriei”.

Exact cu un an în urmă, chiar în ziua declarării stării de urgență la nivel național, o mână de tineri entuziaști, membri ai ATOR Banatul de Munte, erau cei dintâi care interveneau la Reșița pe o nevoie nouă, apărută odată cu instituirea restricțiilor de circulație, și anume: efectuarea de cumpărături de alimente, medicamente și ridicarea de rețete pentru persoanele vârstnice, care nu mai aveau posibilitatea să se deplaseze în afara domiciliului.

În 16 martie 2020, primii voluntari ai campaniei „Mâinile Bucuriei”, „înarmați” cu măști, dezinfectanți, mănuși, dar, mai ales, cu mult curaj și entuziasm, porneau prin magazine și farmacii, iar mai apoi, cu plasele încărcate, pe la casele vârstnicilor obligați să rămână la domiciliile lor din pricina atât de temutului Covid-19. În scurt timp, temerarilor de la ATOR Banatul de Munte li s-au alăturat, rând pe rând, și alte organizații și instituții publice și private, oameni de bine și alți voluntari impresionați de inițiativa lor, într-un exercițiu de solidaritate fără precedent pentru comunitatea reșițeană.

În cele două luni ale stării de urgență, echipa de la Mâinile Bucuriei a slujit neîncetat vârstnicilor și celor izolați în apartamente, într-un efort colectiv demn de toată admirația. De la liste de cumpărături, s-a ajuns foarte repede la distribuirea de prânzuri calde pentru cei izolați și pachete cu alimente de bază și produse de igienă pentru cei care fie nu puteau să și le procure, fie nu aveau posibilitatea din punct de vedere financiar să o facă. De la o acțiune de voluntariat tinerească, s-a ajuns, în scurt timp, la un adevărat serviciu social cu caracter comunitar, oferit cu mult efort de către oamenii de bine de la „Mâinile Bucuriei”.

„A fost o mobilizare generală, nemaiîntâlnită, atât în rândul voluntarilor, cât și al instituțiilor de tot felul, precum și al oamenilor de bine de la Reșița și de pretutindeni. În ciuda tututor restricțiilor și a atmosferei generale de teamă, care era pretutindeni, dragostea față de cei mai afectați de pandemie s-a dovedit mai puternică decât panica și frica. Nu au fost puțini cei care, inițial, nu au văzut cu ochi buni implicarea în aceste acțiuni de voluntariat a tinerilor noștri (unii dintre ei chiar minori); au fost chiar voci care au criticat acțiunea noastră curajoasă, dar noi am mers înainte conștienți fiind că ne-am asumat o misiune importantă și extrem de necesară în acel moment” , mărturisește părintele Mihai Ciucur, coordonatorul rețelei de voluntari ai campaniei „Mâinile Bucuriei”.

Poveste campaniei nu s-a oprit la ieșirea din starea de urgență și a continuat și pe parcursul întregii veri, a toamnei care a urmat, a sărbătorilor de iarnă și, iată, continuă chiar și astăzi, la un an de la acel moment care a schimbat paradigma socială în care trăim.

În tot acest an, sute de oameni de bine s-au alăturat campaniei, sprijinind-o după putere, unii chiar în mod constant, iar sute de sărmani, bolnavi, nevoiași, uitați de oameni, dar nu și de Dumnezeu, au putut trece cu bine peste, poate, cel mai greu an pentu cei mai mulți dintre noi. „Atunci când a venit vara, iar restricțiile s-au mai relaxat, noi am înțeles că nu-i putem abandona pur și simplu pe cei pe care, săptămâni la rând, i-am vizitat ducându-le hrană și mângâiere. Pe de altă parte, neexistând resurse financiare constante pentru a continua, am căutat soluții de a sensibiliza oamenii de bine, pentru a sprijini în continuarea campania.

Salvarea, după părerea mea, a venit din nevoia de recunoștință pe care oamenii, în general, simt să o manifesteze față de cei dragi și față de Dumnezeu. Astfel, pomenile și slujbele de parastas pe care le-am oficiat, în tot acest timp, s-au transformat în fapte de milostenie, pentru că locul meselor îmbelșugate de la restaurante a fost luat de meniuri calde împărțite de voluntari beneficiarilor campaniei.

A fost o lucrare pedagogică a lui Dumnezeu, pentru că, în felul acesta, pomana și-a recăpătat sensul ei primordial, acela de a împărți hrană și alte bunuri săracilor și celor în nevoi. În tot acest an au fost zeci de pomeni în biserica noastră de la Moniom, multe venite din alte părți, pomeni care au susținut, în mare parte, campania până în zilele noastre”, a mai adăugat părintele Mihai Ciucur.

Fiind un moment aniversar, se cuvinte să mulțumim tuturor voluntarilor și instituțiilor care au fost și au rămas alături de noi în acest an de slujire la „Mâinile Bucuriei”. Într-o ordine aleatorie, aducem mulțumirile noastre următoarelor instituții și asociații din orașul nostru: Pizzeria „Florio”, Autonom Reșița, Fundația Comunitară a Banatului Montan, Liga Studenților din cadrul Centrului Universitar „Babeș-Bolyai”, Direcția de Asistență Socială Reșița, Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș-Severin, Guerrilla MC Reșița, Casa de Cultură a Studenților Reșița, Restaurantul „La Ioana”, Clubul Lions Onix Reșița și tuturor oamenilor de bine, donatorilor știuți și neștiuți, care au făcut parte din cel mai mare program de voluntariat derulat în Municipiul Reșița.

Un cuvânt aparte de mulțumire se cuvine voluntarilor de la ATOR Banatul de Munte, pentru însuflețirea cu care au lucrat neîncetat pe parcursul unui an întreg, tuturor membrilor și colaboratorilor Centrului de Tineret Moniom, precum și tuturor credincioșilor bisericii ocrotite de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Moniom.

„Nu stă în puterea noastră să facem lucruri uriașe, dar putem face lucruri mici cu iubire uriașă”, sunt cuvintele Maicii Tereza de Calcutta care, credem noi, definesc cel mai bine efortul nebănuit de mare cu care a fost dusă, la bun sfârșit, campania „Mâinile Bucuriei”, de-a lungul unui întreg an – a explicat Anita Radics.

