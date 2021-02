Managerii așteaptă o creștere de 5% a afacerilor și o revenire la nivelul ante-pandemic în vara lui 2022

Încrederea managerilor în economia românească a crescut în Q4 2020, după ce au recuperat o parte din pierderile suferite în pandemie. Managerii așteaptă o creștere de 5% a afacerilor în acest an și o revenire la nivelul ante-pandemic în vara lui 2022 – arată studiul Confidex Q4 2020 by Impetum Group.

Cifra de afaceri scade la jumătate față de așteptările pesimiste de la începutul pandemiei.

Companiile au recuperat jumătate din pierderile cauzate de Covid-19. Mai mult de jumătate dintre ele au adoptat telemunca.

Indicele CONFIDEX crește la 45 de puncte de la 41 de puncte în Q2 și Q3 2020. Indicele a crescut inegal. În companiile mici nivelul încrederii în economie este mai scăzut.

Încrederea managerilor în economia românească a crescut în Q4 2020, în condițiile în care scăderea cifrei de afaceri este la jumătatea așteptărilor pesimiste de la începutul pandemiei, potrivit rezultatelor CONFIDEX Q4 2020. Indicele CONFIDEX, care măsoară încrederea managerilor în economie, crește de la 41 în Q2 și Q3 2020 la 45, dar este mai scăzut (43) în cazul companiilor mici care au fost mai afectate de pandemie.

„CONFIDEX ne arată în mod evident o atitudine mai optimistă a managerilor în ultimul trimestru din 2020, în principal ca urmare a scăderii la jumătate a pierderilor estimate la începutul pandemiei, iar asta va avea efect în evoluția pozitivă a economiei noastre în acest an. Însă optimismul din ultimul trimestru al anului trecut ar putea amâna alinierea companiilor către noua economie. Este o falsă țintă să urmărim să ne întoarcem la ce era înainte, acum miza este să ne pregătim pentru noua economie.”, declară Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.

Totodată, companiile încep să își reconfigureze spectrul de priorități și devin tot mai interesate de digitalizare și de redefinirea relației cu clienții. Dacă prima măsură e gândită pentru tranziția spre normal, a doua e privită mai degrabă ca o măsură de adaptare și precauție în condiții de carantină.

Managerii au așteptări mari de la 2021 și mizează pe o creștere a afacerilor și a investițiilor.

În ceea ce privește Q1 2021, procentul celor care cred ca PIBul va scădea s-a redus de la 73% la 46%, iar creșterea investiților și a digitalizării reprezintă priorități pentru companii în următorul an. CONFIDEX relevă o pondere mai mică a celor care cred că șomajul va crește (75% vs 54%) precum și a celor care cred că inflația va crește (70% vs 58%).

”Piramida lui Maslow este foarte clară în cazul companiilor. Astfel, după ce managerii au trecut de șocul inițial și s-au asigurat că au resursele necesare supraviețuirii, mulți au, în prezent, planuri de extindere și de creștere a vânzărilor și profitului. În plus, digitalizarea, mutarea operațiunilor în online și telemunca au intrat pe lista lor de priorități, cel puțin la nivel declarativ. Uitându-ne acum la întreg anul 2020 ne dăm seama că am trecut printr-o criza a încrederii – de la perioada grea în care lipsa vizibilității ne-a afectat mai mult decât realitatea, ușor-ușor managerilor le revine optimismul și iau decizii bazate pe realitate, nu pe percepția riscului”, a mai afirmat Andrei Cionca, CEO & co-founder Impetum Group.

